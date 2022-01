Danskere løber med priser på stor filmfestival i USA

"The Territory" med dansk producer og dansk instruktør bag "A House Made of Splinters" hædres på Sundance.

Flere film med dansk islæt har fredag aften vundet priser på USA's største uafhængige filmfestival, Sundance Film Festival.

Dokumentarfilmen "The Territory" med danske Sigrid Dyekjær som producent vandt publikumsprisen "World Cinema Documentary Audience Award". Også særprisen "Special Jury Award for Documentary Craft" kom i hus.

Det oplyser produktionsselskabet Real Lava i en pressemeddelelse.

"The Territory" skildrer kampen, der kæmpes af et indfødt folkefærd i regnskoven Amazonas i Brasilien mod skovrydninger og brande.

Festivalen er et vigtigt springbræt for europæiske film, hvis de skal have en mulighed for at komme ind på markedet i USA.

Ifølge Sigrid Dyekjær har "The Territory" nu fået det "bedst mulige skudsmål", inden den nu fortsætter ud i verden.

- Vi har store planer med filmens videre liv, for nu starter filmens internationale liv på de store festivaler, og samtidig søsætter vi nu en omfattende "impact" kampagne, som skal få verden til at vende sig imod de uhyrligheder, som finder sted i Amazonas, siger hun i meddelelsen.

Filmen ventes at få dansk biografpremiere i foråret. Senere skal den ud internationalt, inden den kommer på streamingtjenesten Disney Plus.

Også den danske instruktør Simon Lereng Wilmont blev fredag aften hædret på Sundance, da han vandt instruktørprisen.

Den fik han for dokumentarfilmen "A House Made of Splinters", oplyser selskabet bag, Final Cut for Real, i en pressemeddelelse.

Filmen fortæller om forladte og svigtede børn, der bor på et børnehjem i nærheden af frontlinjen i det østlige Ukraine.

De passionerede medarbejdere gør, hvad de kan, for at børnene har det godt midt i krig og deres svære situation. Men som det ofte sker, rammer krig børn hårdt.

Sidste år var der også dansk islæt på festivalen. Det var Jonas Poher Rasmussens "Flugt" og Camilla Nielsons "President". Begge film fik priser ved festivalen.

Også i 2019, 2018 og 2017 var der dansk repræsentation ved festivalen.

