Danskere må rejse til Storbritannien uden stik eller karantæne

Danskere, der ikke er vaccinerede, kan fra mandag tage til Storbritannien uden at gå i karantæne.

Det skriver The Independent.

Fremover er der kun krav om, at rejsende kan fremvise en negativ PCR-test, hvor man bliver podet i halsen, inden for to dage efter ankomst, og at de rejsende ikke har været ramt af smitte op til afrejse.

Hidtil har der været et krav om 10 dages karantæne for personer, der ikke er vaccinerede, men som gerne ville rejse til Storbritannien.

Det sker, da Danmark er kommet på den britiske liste over lande med "grønne" rejsevejledninger sammen med blandt andre Canada, Finland og Litauen.

Skotland og England har meddelt, at ændringen gælder i de respektive lande. Det er endnu uvist, hvorvidt den opdaterede rejsevejledning også gælder i Wales og Nordirland.

Tidligere var Danmark "gult", hvilket betød at ikke-vaccinerede personer måtte i 10 dages karantæne, fremgår det af Udenrigsministeriets nuværende rejsevejledning om Storbritannien.

Vaccinerede personer kunne tidligere undgå karantæne, og dette er fortsat tilfældet.

Ændringerne træder i kraft i den britiske rejsevejledning fra klokken 4 mandag 30. august.

Det fremgår af det danske udenrigsministeriums rejsevejledning, at vaccinerede såvel som ikke-vaccinerede selv skal betale for deres PCR-test.

Alle rejsende skal fra under 48 timer inden ankomst registrere sig online hos de britiske myndigheder og oplyse kontaktoplysninger, opholdsadresse og andre informationer om rejsen.

Testene skal bookes forud for indrejsen, når man registrerer sig online. Hvis man bliver testet positiv, starter de ti dages karantæne forfra.

Personer, der har fået to forskellige vacciner, bliver ikke anerkendt som færdigvaccinerede.

/ritzau/