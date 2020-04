Danskere med ferieplaner til sommer er i venteposition

Trods coronakrise er det usikkert, om hele beløbet for rejsen refunderes, hvis den ligger i skoleferien.

Mange danskere går rundt og er usikre på, om de fortsat skal afsted på den allerede bestilte rejse i sommerferien.

Hvis du har købt en pakkerejse, kan du få pengene refunderet, så længe Udenrigsministeriet fraråder rejser til landet på det tidspunkt, du skal afsted.

I øjeblikket frarådes rejser til hele verden indtil videre indtil 10. maj 2020.

Men det er mere uklart, om man kan få pengene refunderet, hvis man eksempelvis har bestilt en pakkerejse i skolernes sommerferie.

Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver inden for miljø og transport i forbrugerrådet Tænk, forklarer, at man altid kan afbestille sin rejse, men det er et spørgsmål, hvor meget man får tilbage.

- Hvis Udenrigsministeriet ikke fraråder rejser efter 10. maj, så kan du godt afbestille din rejse, hvis du er bekymret for at rejse ud, siger Vibeke Myrtue Jensen.

- Det kan komme til at koste dig et afbestillingsgebyr, og rejsebureauet har ret til ikke at refundere de udgifter, som de ikke selv kan få tilbage fra deres underleverandører, siger hun.

Hun har forståelse for, at nogle kan være nervøse for at skulle afsted i sommerferien på grund af coronavirus.

Hun opfordrer til at have lidt is i maven. Det kan nemlig være, at Udenrigsministeriet ender med at fraråde rejser på det tidspunkt, man skulle have været på ferie. Dermed kan man få hele beløbet for sin pakkerejse tilbage.

Hun påpeger, at det godt kan blive en dyr fornøjelse at afbestille sin rejse allerede nu. Hvor dyrt afhænger også af, hvilket forsikringsselskab man har.

- Forbrugerne er lidt i en venteposition. Det de kan gøre, er at tage fat i deres rejsebureau og høre, hvor meget de kan få refunderet af rejsen på nuværende tidspunkt, og de kan tage fat i deres forsikring og høre, om der er noget at komme efter, siger Vibeke Myrtue Jensen.

Herefter må man så beslutte, hvad man vil gøre.

/ritzau/