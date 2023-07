Danskere over 65 år kan forvente færre raske år end tidligere

Danskerne hører ikke længere til blandt dem i EU, der har flest gode leveår, efter at de er fyldt 65 år.

En undersøgelse af EU's statistikorganisation, Eurostat, viser ifølge Kristeligt Dagblad, at en 65-årige dansker i 2021 havde udsigt til færre raske leveår end i 2015.

Særligt blandt kvinder går udviklingen den forkerte vej. I 2015 kunne en kvinde forvente 12 år med godt helbred efter sin 65. fødselsdag. I 2021 var det faldet til godt 10 år.

For mænd er det gået fra omkring 11 år til omkring ni og et halvt år.

Sverige, Norge og Island ligger ifølge Kristeligt Dagblad i top i forhold til raske leveår efter 65. Disse lande har dog også oplevet et fald i årene fra 2015 til 2021.

Ifølge Henrik Brønnum-Hansen, der er professor emeritus i folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, skal tallene dog "læses med forsigtighed".

- Tallene er baseret på spørgeundersøgelser, hvor europæerne skal vurdere deres eget helbred.

- Og man kan ikke udelukke, at det ikke er helbredstilstanden, der har ændret sig i Norden, men selve holdningen til, hvad godt helbred er, og hvor meget man skal kunne for at kunne sige, at man er sund og rask, siger han til avisen.

Med undersøgelsen af folks egen vurdering af sundhed og ikke kun på levealder, vil Eurostat undersøge EU-borgernes opfattelse af livskvalitet.

På trods af, at kvinderne er faldet mest i forhold til raske leveår efter 65, kan en kvinde stadig forvente 0,7 år længere uden sygdom eller skavanker, end mænd kan.

Rumænere kan forvente færrest gode leveår efter 65. Både rumænske mænd og kvinder kan forvente cirka fire år, inden de bliver ramt af skavanker eller sygdom.

Svenske kvinder kan forvente knap 15 år, mens svenske mænd kan forvente omkring 14 og et halvt år.

/ritzau/