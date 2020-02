To danskere sættes i hjemmekarantæne efter evakuering

Danskere, der er blevet evakueret fra virusramt provins i Kina, har det alle godt, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Alle ti havde det godt, da de natten til mandag ankom til Roskilde Lufthavn, hvor de blev mødt af sundhedspersonale og sundhedsmyndigheder.

Ingen af de evakuerede danskere havde tegn på sygdom, så der var ikke behov for at indlægge nogen på sygehuset.

De overlæger, der har undersøgt de evakuerede, har foretaget en konkret risikovurdering af hver enkelt.

- Vurderingen er, at to er i høj risiko for at være udsat for coronasmitte, og vi har derfor aftalt, at de går i hjemmekarantæne i 14 dage, siger Anne-Marie Vangsted, der er direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, i pressemeddelelsen.

- For de øvrige otte har vi efter en grundig vurdering fundet, at de er i lav risiko for at være smittet med coronavirus. De er alle blevet grundigt informeret om forholdsregler.

Hun understreger videre, at Sundhedsstyrelsen vil følge op på alle de evakuerede.

En 11. dansker blev også evakueret fra Kina, men er blevet indlagt på et hospital i Belgien med sygdomssymptomer.

Både ved udrejsen fra Kina og undervejs er alle de evakuerede blevet vurderet af sundhedsmyndigheder for tegn på coronavirus.

Det har været en betingelse for at rejse videre, at man ikke var syg.

På det sidste stykke af rejsen fra Bruxelles til Roskilde er danskerne blevet ledsaget af en læge fra Forsvaret, som har foretaget en lægefaglig vurdering af hver enkelt person, før de landede i Roskilde.

- Vores kriterier for risikovurdering og vores principper for overvågning af raske med risikokontakt har vi mange års erfaring med, og de er på linje med vores nabolande, siger Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen.

- Vi tager ingen unødig risiko i forhold til at forebygge smittespredning i befolkningen, samtidig med at vi også tager hensyn til de borgere, der er kommet sikkert hjem fra et risikoområde, så vi ikke sætter folk i karantæne uden grund.

/ritzau/