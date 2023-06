Sundhedsstyrelsen vil have danskerne til at styrketræne: Jo før, jo bedre

Aldrig har man kunnet komme så tæt på. I disse dage fylder sagen om mordet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevn avisernes spalter, i radio og podcast, og på tv dækkes den intenst.

Og foran Retten i Aalborg står folk i kø for at komme helt tæt på sagen og den tiltalte. Men er det store fokus på sagen rimeligt? Ikke hvis man spørger professor emeritus Niels Jørgen Cappelørn, som i dagens avis sammenligner det med fortidens offentlige henrettelser.

I dag begynder desuden retssagen om angrebet i Field’s, hvor en mand er tiltalt for blandt andet at have begået tre drab og 11 drabsforsøg.

Slankemedicin bruges mest i rige kommuner

Navnet Wegovy er gået de færrestes næser forbi. Novo Nordisks præparat, som bruges til vægttab, er blevet særdeles populært blandt danskere, og nu vokser udbuddet af slankemedicinen bare.

Samtidig tegner der sig et billede af, hvem der bruger midlet. På baggrund af tal fra landets henholdsvis rigeste og fattigste kommuner kan vi i dagens avis fortælle, at slankemedicinen bruges mest i rige kommuner med få overvægtige. Ifølge eksperter er det et eksempel på et større problem i sundhedsvæsenet.

Danskerne bør styrketræne

Vi bliver i samme arena. Sundhedsstyrelsen ændrer nemlig dens retningslinjer for fysisk aktivitet, og nu er en bestemt form for træning kommet i fokus. Ifølge Jyllands-Posten lyder anbefalingen, at danskere, både børn, voksne og ældre, bør træne muskler - ben, baller, ryg, mave og arme.

Professor og overlæge Michael Kjær fortæller avisen, at styrketræning har fordele for alle aldersgrupper, men han har en besked til lige netop ældre:

“Jo ældre man bliver, jo mere dominerende bliver vigtigheden af styrketræning. Begynder man tidligt, gør man sig selv en tjeneste og kommer op på et niveau, som man aldrig vil nå, hvis man først går i gang, når man er 75 år,” siger han.

Troels Lund Poulsen upopulær blandt vælgere

Siden Jakob Ellemann-Jensens (V) sygemelding i februar har han været Venstres ansigt udadtil. Men Troels Lund Poulsen (V) har tilsyneladende ikke vundet Venstrevælgernes hjerter. Ifølge en ny Gallup-måling, som er foretaget af Kantar Public for Berlingske, svarer blot 3 procent af partiets vælgere, at de foretrækker ham som formand.

I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt, om Søren Gade, Stephanie Lose, Jakob Ellemann-Jensen, Sophie Løhde eller Troels Lund Poulsen er den bedste formand for Venstre. Og her er det altså Søren Gade, der stryger til tops. 20 procent af Venstres vælgere foretrækker Folketingets formand som partileder.

Ifølge politisk kommentator Søs Marie Serup mangler den vikarierende formand en række egenskaber, blandt andet det, hun kalder “charmetrolddelen”.

Konservative muslimer i Asien: Vestlige værdier er en trussel

Det er de færreste i Vesten, som vil forbinde Coldplay med noget farligt. Men nyheden om, at det britiske band skal spille koncert i Malaysia til november, har vakt vrede blandt konservative muslimer. Ifølge landets næststørste parti spreder bandet “en kultur af hedonisme og perversion”.

Ifølge eksperter, Politiken har talt med, er det udtryk for en tendens, hvor store dele af Sydøstasien bevæger sig i en konservativ retning med rod i islam. Flere betragter vestlige værdier og kultur som en trussel, og derfor forsøger man at forhindre dem i at sprede sig. En ekspert fremhæver et eksempel:

I en delstat i Malaysia har man forbudt kvinder at ligne en tomboy, det vil sige at klippe sit hår kort og gå i tøj, der betragtes som “mandetøj”.

Unge er mere nervøse for at tale i telefon

De er vant til at tjekke telefonen, lægge billeder på sociale medier og søge svar på spørgsmål på Google. Men når det gælder om at tale i telefon, er den yngre generation mere nervøs end den ældre.

En oplagt forklaring er, at ældre er opvokset med fastnettelefonen, og at “det ligger på rygraden" hos dem, mens yngre har været mere vant til at skrive frem og tilbage på sociale medier, fortæller forsker Malene Charlotte Larsen i dagens avis. Selvom mange kan være nervøse for telefonsamtalen, kan der være en anden forklaring på, hvorfor unge skriver i stedet for at ringe, fortæller hun.