Danskere står i kø for at hjælpe sundhedsvæsenet

Knap 10.000 danskere med sundhedsfaglig baggrund vil hjælpe regionerne under udbrud af coronavirus.

Under coronavirussets indtog i Danmark knokler medarbejderne på de danske hospitaler, hvor 82 personer nu er indlagt - 18 af dem på intensive afdelinger.

Det betyder også, at sundhedsvæsenet har brug for flere hænder. Det forventes, at 580.000 danskere kan blive smittet med coronavirus i første bølge af virusset i foråret.

Derfor har alle fem regioner i landet nu oprettet jobbanker, hvor borgere kan henvende sig, hvis de har sundhedsfaglig baggrund og er klar til at hjælpe.

Tirsdag aften havde 9.680 danskere meldt sig, og det takkede sundhedsminister Magnus Heunicke (S) dem for på et pressemøde i Statsministeriet.

- På 48 timer har tæt på 10.000 mennesker meldt sig. Det er studerende, folk der er gået på pension for nylig og andre med sundhedsfaglige uddannelser.

- Til alle jer: Tak, fordi I melder jer. Vi har brug for jer, sagde Magnus Heunicke tirsdag aften.

Det er en blanding af sygeplejerske- og medicinstuderende, social- og sundhedsassistenter, pensionerede sygeplejersker og læger og sundhedsuddannede, der siden har forladt faget, som tilbyder regionerne hjælp.

Udbredt smitte med coronavirus bliver unægteligt en realitet i Danmark, fortalte Magnus Heunicke på pressemødet tirsdag.

- Det sætter kæmpe krav til vores sundhedsvæsen for at afdæmpe mest muligt.

- Sundhedsvæsenet arbejder målrettet på at udnytte hver eneste time på at opruste på kritisk kapacitet som respiratorer, medarbejdere og testkapacitet, sagde Magnus Heunicke.

954 respiratorer står i øjeblikket klar på hospitalerne til mulige coronapatienter, oplyste han.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) kalder i en pressemeddelelse de mange danskeres tilbud om hjælp for "uvurderligt".

- Det er meget betryggende, når vi kan se, at udviklingen med coronavirus kan gå hurtigt, og det kan blive aktuelt med mange, der kan tage fat, siger Stephanie Lose.

I alt er 977 personer konstateret smittet med coronavirus i Danmark.

Fire personer med virusset er døde, men det vides ikke, om det er direkte årsag til dødsfaldene. De havde alle andre alvorlige sygdomme.

Ud af de 580.000 danskere, som ifølge Sundhedsstyrelsen risikerer at blive smittet i foråret, vurderes 11.000 at skulle på sygehuset.

2900 vil få behov for intensiv behandling, vurderer Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/