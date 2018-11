Danskerne bruger lysterapi mod vintermørket

Hver ottende dansker har i vinterhalvåret benyttet sig af kunstig belysning som terapi. Læger advarer dog mod at lade lysterapi erstatte en gåtur i dagslys

Efteråret trænger sig på, dagene bliver kortere, og for 58-årige Caroline Merkel betyder det, at hun i denne tid er mere nedtrykt end sædvanligt.

Hun lider af vinterdepression, men hver morgen og i løbet af arbejdsdagen får en lille lampe hende i bedre humør. Caroline Merkel er nemlig en af de mange danskere, der benytter sig af lysterapi i vinterhalvåret.

”Jeg kan virkelig mærke, at jeg mister energi. Jeg tror ikke, lysterapi kurerer vinter-depression, men det mildner,” fortæller hun.

Hun er langtfra den eneste. En ny undersøgelse fra Coop Analyse viser, at hver ottende dansker har benyttet sig af lysterapi i vinterhalvåret. Her reduceres det naturlige dagslys i en sådan grad, at det for mange leder til tristhed, forstyrret døgnrytme og depressioner.

Det bliver ofte aftalt i samråd med lægen, at en person kan forsøge sig med lysterapi, og på blandt andet Rigshospitalet og Psykiatrisk Center København behandler man med og forsker i kunstig belysning som terapi. Lys- terapien får hjernen til at udskille signalstoffet serotonin, som har en antidepressiv effekt.

I efterårs- og vintermånederne er sollyset knapt, hvilket formentlig fører til, at man producerer mindre serotonin, fortæller Helle Øster-gaard Madsen, læge og ph.d.-studerende på Psykiatrisk Center København.