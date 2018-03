Danskerne donerer 11 millioner kroner til nødhjælp

Folkekirkens Nødhjælp afholdt søndag landsindsamling. 15.000 frivillige var draget ud for at samle penge ind.

Der blev samlet 11 millioner kroner ind til Folkekirkens Nødhjælp, da nødhjælpsorganisationen afholdt landsindsamling søndag.

Folkekirkens Nødhjælp oplyser, at beløbet kan stige til maksimalt 12 millioner indtil mandag, da mange donerer via betalingsappen MobilePay, hvor pengene løbene kommer ind.

Resultatet af indsamlingen glæder generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen, der også selv trodsede kulden og samlede ind til organisationen.

- Det gør en kæmpe forskel. Det viser, at danskerne bakker op om arbejdet, og at danskerne er interesserede i at hjælpe dem, der har brug for det - også uden for Danmark, siger hun.

Flere end 15.000 frivillige havde valgt at bruge deres søndag på at samle ind til verdens nødstedte mennesker.

- Jeg synes, det er så utroligt, at så mange danskere vil samle ind til mennesker i nød over hele verden, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Trods det flotte resultat af landsindsamlingen blev der i år samlet færre penge ind sammenlignet med 2017, hvor resultatet nærmede sig 14 millioner kroner.

- Da jeg selv var ude, var det virkelig koldt. Selv om der er mange, der gik på gaden, var der også nogle, der ikke mødte op. Det kan jeg godt forstå, fordi det simpelthen har været så koldt, lyder det fra Birgitte Qvist-Sørensen.

Hun understreger, at der er hårdt brug for de penge, som danskerne donerer. Selv mindre beløb har afgørende betydning for de nødstedte mennesker. For 175 kroner kan man skabe en bæredygtig køkkenhave til en familie i en flygtningelejr.

- Nogle af pengene går til vores arbejde i flygtningelejre, og andre går til vores langsigtede udviklingsbistand med at skaffe job til folk og få gang i iværksætteri og uddannelse, siger Birgitte Qvist-Sørensen.

Siden Folkekirkens Nødhjælp første gang arrangerede landsindsamling i 1999, er der blevet samlet mere end 235 millioner kroner ind.

