Danskerne er alt for tykke og bevæger sig for lidt

Vi bevæger os alt for lidt og bliver stadigt tykkere.

Det viser Danmarks største nationale sundhedsundersøgelse, "Hvordan har du det", som over 180.000 danskere har svaret på.

Undersøgelsen er lavet for fjerde gang siden 2010.

Mens det går den rette vej med alkohol og tobak, så ser det meget værre ud med fysisk aktivitet og overvægt.

I alt har 53 procent af den voksne befolkning moderat eller svær overvægt (BMI over 25, red). Knap hver femte dansker er svært overvægtig (BMI over 30).

Samtidig bevæger danskerne sig alt for lidt.

Næsten 60 procent af de voksne danskere opfylder ikke FN's Sundhedsorganisation WHO's minimumskrav for fysisk aktivitet. Tallet var 29 procent i 2017.

For voksne anbefaler WHO 150 minutters fysisk aktivitet om ugen ved moderat intensitet eller 75 minutter ved høj intensitet.

Mest bekymrende er det, at selv blandt de unge i undersøgelsen lever kun omkring 50 procent op til WHO's anbefaling.

- Tallet handler om, hvorvidt man bevæger sig overhovedet. Så vi bevæger os alt for lidt. En stor gruppe på 20 procent især blandt de yngre bevæger sig endda utroligt lidt med kun stillesiddende fritidsaktiviteter, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø.

Formanden for Danske Regioner Anders Kühnau (s) mener, at undersøgelsen tydeligt understreger behovet for en folkesundhedslov.

- Vi bliver nødt til at tænke sundhed ind i al anden politik. Når man laver byplanlægning og uddannelser, så skal sundhed være med fra starten, siger han.

- Der er alt for mange barrierer i dag for at lave noget fysisk. Det skal være meget nemmere for os alle sammen at leve sundere, siger han.

- For undersøgelsen viser faktisk også, at rigtigt mange danskere gerne vil spise mere sundt og bevæge sig mere, hvis det var lettere.

Danske Regioner står sammen med 70 andre organisationer bag kravet om en ny folkesundhedslov op til regerings længe ventede sundhedsudspil om kort tid.

