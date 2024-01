Danskerne er enige: Fornuftigt, at dronning Margrethe træder af nu

De er nogle af de allervigtigste i velfærdssamfundet, men i fremtiden bliver de en mangelvare.

Ifølge en analyse kommer Danmark til at mangle 17.000 social og sundhedshjælpere og -assistenter i 2030. Og det skyldes blandt andet, at der er et “enormt stort frafald” på uddannelserne, fortæller en forsker i dagens avis .

Det er et af de problemer, som regeringens tre partier skal forsøge at løse, og i dag vil de på et pressemøde fremlægge deres bud på hvordan med udspillet “Forberedt på fremtiden III”.

Danskerne støtter Dronningens beslutning

Mange var lamslåede, da dronning Margrethe nytårsaften fortalte, at hun vil forlade tronen den 14. januar. Men de allerfleste danskere mener, at det er det rette at gøre. Mere præcist svarer 87 procent ja til, at det er en rigtig beslutning at abdicere, mens kun fire procent svarer, at hun burde være blevet på tronen til sin død. Det viser en undersøgelse, Epinion har lavet for DR.

Når Dronningen træder af, vil det desuden blive markeret med en gudstjeneste i Aarhus Domkirke den 21. januar, hvilket glæder biskoppen, Henrik Wigh-Poulsen. En historiker kalder det en “meget interessant” beslutning i dagens avis. Læs hvorfor .

Flere dømt for vold mod offentligt ansatte

Tallet er steget med hele 75 procent på 20 år. I 2002 faldt der 1002 domme for vold mod offentligt ansatte, men i 2022 lød tallet på 1867. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Og det er i høj grad politi- og fængselsbetjente, sosu’er og specialpædagoger, som udsættes for vold, mens de er på arbejde.

Ens umiddelbare tanke er måske, at volden må være blevet værre og mere udbredt, men det er ikke hovedforklaringen, lyder det fra eksperter i dagens avis . Det er nok nærmere, fordi man i dag er blevet bedre til at anmelde episoder med vold.

Blinken på svær mission

I disse dage er den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, på rundrejse i Mellemøsten, og opgaven er ikke enkel. Han skal nemlig forsøge at forhindre, at krigen i Gaza breder sig. Det sker i lyset af, at en Hamas-leder blev dræbt i Libanon i sidste uge, og efter at en højtstående leder af Hizbollah blev dræbt i et israelsk angreb mandag.

USA's udenrigsminister var på besøg hos Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed bin Salman, i går. Foto: Saudi Royal Court/Reuters/Ritzau Scanpix

I går mødtes han med Saudi-Arabiens kronprins, Mohammed Bin Salman, og i dag er turen nået til Israel. Men som han selv sagde på et pressemøde mandag, så “tror ingen, at noget vil ske øjeblikkeligt”. Det skriver The Washington Post.

Pave Frans opfordrer til forbud mod rugemoderskab

Det er “begrædeligt”, når kvinder rundt omkring i verden gør brug af rugemødre i deres forsøg på at få et barn. Sådan lød det, da pave Frans holdt tale i Vatikanet mandag. Han kom samtidig med en appel til, ja, hele verden om at forbyde surrogatmoderskab. Det skriver blandt andre CNN.

I Italien, herhjemme og i flere andre lande er praksissen ulovlig, hvis der er penge involveret, men visse steder, i lande som for eksempel USA og Colombia, er det lovligt. Paven har udtrykt sin bekymring for den faldende fødselsrate i Italien, men han er altså på linje med premierminister Giorgia Meloni, som også mener, at rugemoderskab skal forblive ulovligt.

Jabs og uppercuts mod parkinson

I Karlebo Bokseklub i Nivå mødes 20 mennesker hver tirsdag til træning. Fælles for dem er, at de lider af den uhelbredelige Parkinsons sygdom, som typisk kommer til udtryk ved langsomme og stive bevægelser i kroppen. Men når patienterne trækker i boksehandskerne, kan nogle af symptomerne mindskes. Derfor tilbydes såkaldt parkinsonboksning i hele 23 bokseklubber landet over.

“Bagefter føler man sig super frisk. Så er man lige klar til at gå i byen," siger Erik Svarre, som lider af parkinson, og som TV 2 Kosmopol har mødt i bokseklubben nord for København.