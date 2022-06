Danskerne er ikke så ”woke”, som forskerne forventede

Selvom diskussioner om "kagepersoner" og "blackface" lader til at splitte, er der stor enighed i befolkningen. Over 80 procent afviser identitetspolitiske mærkesager, viser undersøgelse

Langt de fleste danskerne mener ikke, at det at male sig sort i hovedet – såkaldt ”blackface” – er problematisk, eller at vi skal tage hensyn til etnisk baggrund i forhold til eksempelvis sangvalg. Eller at vi bør tage særligt hensyn til folk med ikke-binære kønsidentiteter.

Det viser en ny undersøgelse af danskernes holdninger til identitetspolitiske spørgsmål, som professor i statskundskab ved Aarhus Universitet Michael Bang Petersen står bag sammen med sin kollega Steffen Selmer. Michael Bang Petersen havde forventet, at de identitetspolitiske spørgsmål ville splitte danskerne.