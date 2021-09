Danskerne er verdensmestre i bevægelse

Nogle er til fitness, andre til fodbold. Mange elsker at cykle i skoven. Mens rigtig mange andre får deres motion ved at knokle i haven eller på de daglige vandreture med hunden.

Der er massive forskelle i landets 98 kommuner på, hvor fysisk aktive de voksne borgere er, og hvordan de er det.

Det viser den største undersøgelse nogensinde af danskernes bevægelsesvaner, baseret på 163.000 svar.

Undersøgelsen adskiller sig, ud over grundigheden, fra andre tidligere undersøgelser ved at inddrage mange andre former for bevægelse end klassisk foreningsidræt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bjarne Ibsen står bag undersøgelsen "Danmark i Bevægelse", som blandt andet skal give gode input til kommunernes indsats på motionsområdet.

- Vi tror, vi er så ens i lille Danmark. Men det er ikke rigtigt, når det gælder vores motíonsaktiviteter. De handler meget mere om befolkningssammensætningen, siger han.

Den gode nyhed er, at befolkningen generelt er meget aktiv. Når man tæller det hele med. Og så er der sjove mønstre, eksempelvis at man cykler mest i København samt på Fanø og Ærø.

- En tydelig sammenhæng er dog også, hvor mange udsatte borgere, der er i en kommune, og som typisk dyrker meget mindre motion. Mange ældre og kortuddannede er den vigtigste forklaring på de store forskelle, siger Bjarne Ibsen.

Projektleder og adjunkt Jens Høyer-Kruse fra Syddansk Universitet, der også står bag undersøgelsen, peger på, at selv om nye idrætsfaciliteter ofte er et varmt emne i et kommunalvalgår som i år, så skal politikerne tænke sig om.

- Antallet af idrætsfaciliteter og sportshaller har mindre indflydelse, end mange tror, når det gælder voksne danskeres motion og bevægelse. Befolkningens sammensætning i den enkelte kommune har meget større betydning, end om der er mange idrætshaller.

- Så det gør det jo lidt vanskeligere for de kommuner, der ikke så godt bare kan udskifte deres befolkning, siger Jens Høyer-Kruse.

Derfor opfordrer han de enkelte kommuner til at dykke ned i de nye tal for netop deres kommune og se på de muligheder, de har for at lave motionstilbud, der er i øjenhøjde med borgernes behov.

- De udsatte grupper som førtidspensionister og andre med et sværere liv er de mest ramte.

- Så det handler om, at man i kommunerne har modet til i højere grad at sige, at der er områder, hvor folk er så ressourcestærke, at de ikke har brug for hjælp - mens der er andre, som har, og som ikke råber mest op.

Jens Høyer-Kruse understreger dog, at når det gælder børn og unge, som denne undersøgelse ikke har fokus på, så er haller og svømmestadions stadig vigtige for deltagelsen.

Til gengæld har mange kystnære kommuner uudnyttede muligheder, når det gælder aktiviteter til vands.

- Mange bække små gør en stor å. I Danmark vinder vi ikke ret mange medaljer ved OL. Men vi er verdensmestre i breddeidræt. De færreste lande i verden kan måle sig med os, når det gælder, hvor mange der dyrker en eller anden form for bevægelse i deres fritid.

- Danskerne laver en masse små aktiviteter over ugen, som tilsammen fylder rigtig meget, inklusive havearbejde og de daglige gåture med hunden, siger Jens Høyer-Kruse.

/ritzau/