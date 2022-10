Danskerne flytter større del af elforbruget til aften og nat

Danskerne skruer markant ned for elforbruget for tiden.

I august faldt elforbruget i 1,1 millioner parcelhuse med 13 procent sammenlignet med samme periode året før.

De to første uger af september fortsatte tendensen med et fald på 11 procent sammenlignet med 2021.

Det viser tal fra elsektorens brancheorganisationen Green Power Denmark.

Det er ikke kun parcelhusejerne, der har skåret ned på strømforbruget.

Forbruget af el i lejligheder og fritidshuse er i de første to uger af september faldet med henholdsvis 4 og 17 procent i forhold til samme periode året før.

Det afspejler elprisens himmelflugt og myndighedernes opfordring til at spare på strømmen, vurderer afdelingschef Martin Dam Wied, Green Power Denmark.

- Tidligere var energipriser ikke noget, der fyldt særligt meget i folks hoveder.

- Men i og med at prisen i særligt nogle timer er blevet rigtig høj, så er der kommet en øget bevidsthed i befolkningen, siger han.

Det er ikke bare strømforbruget, der skrumper. Tidspunktet for forbruget er også under forandring.

Tallene viser, at en større del af elforbruget rykkes til de sene timer mellem klokken 22 om aftenen og 02 om natten.

Dermed flyttes en del af forbruget fra tidsrummet mellem klokken 17 og 20, som elselskaberne normalt kalder "kogespidsen".

Det er det tidspunkt, hvor familierne typisk laver mad, og hvor elprisen traditionelt er højest.

Tallene vidner ifølge Martin Dam Wied om, at mange danskere udskyder brug af vaske- og opvaskemaskine samt opladning af elbilen til de sene aften- og nattetimer.

Selv om mange sparer på strømmen, er der ifølge afdelingschefen en grænse for, hvor meget man kan spare yderligere.

- Vi nærmer os vinter og den mørke tid, hvor man tænder lyset og skruer op for varmen. Så der er nok en grænse for, hvor meget mere man kan spare.

- Men det med at flytte elforbruget til timer, der er billigere, tror jeg godt, der kan gå endnu mere sport i, siger han.

Flere elnetselskaber hæver fra årsskiftet de såkaldte tariffer. Det betyder, at der kan blive endnu flere penge at spare ved at flytte elforbruget.

/ritzau/