Danskerne forventer at bruge flere penge på julegaver

For sjette år i træk forventer danskerne, at juleudgifterne stiger. I år er det julegaver, vi bruger mere på.

Når danskerne køber julegaver, vil de i år bruge 11 procent mere på gaver end sidste år.

Det viser en måling fra Nordea, som er gennemført af YouGov.

I år forventer danskerne at bruge 3650 kroner på julegaver, mens det sidste år var 3280 kroner.

- Danskerne vil bruge flere penge på julegaver i år, fordi de har pengene, siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea.

- Det har været svært at bruge penge i løbet af året, fordi vi ikke har kunnet rejse og andre ting på grund af corona.

Hun peger også på, at feriepengene har givet luft i økonomien, mens boligpriserne er steget, så der er optimisme hos boligejerne, og det kan ses i forbruget.

Men udbetalingen af feriepengene går ikke direkte til flere eller dyrere julegaver.

- Julegaverne bliver ikke købt for feriepenge, for de penge er allerede brugt. Så det, vi køber julegaver for, er vores løbende indkomst og penge, vi har sparet op, siger Ann Lehmann Erichsen.

De samlede juleudgifter er generelt steget hvert år de seneste seks år.

I 2015 planlagde danskerne at bruge 4790 kroner på julen, mens det i år er 5500 kroner.

Mens stigningen i julegaver forventes over hele landet, er der til gengæld en enkelt region, hvor man generelt vil bruge færre penge på julen:

- Samlet set er det kun nordjyderne, der bruger mindre på julebudgettet i år sammenlignet med sidste år og resten af landet.

Det skyldes, at andre udgifter til julen som mad og pynt også spiller med i de samlede juleudgifter.

Og lige netop mad vil vi de fleste steder bruge færre penge på i år, siger Ann Lehmann Erichsen.

- Rigtig mange julefrokoster og arrangementer er aflyst i år, og det betyder, at vi har plads i kalenderen og ikke kommer af med penge til de aktiviteter.

- Så julen fylder ikke så meget madmæssigt, og derfor bruger vi færre penge på det, siger hun.

Hun pointerer også, at boligpriserne er faldet i Nordjylland, og det kan være medvirkende til, at købelysten i julen er mindre end i resten af landet.

Målingen er gennemført fra 11. til 15. november med svar fra 1003 danskere over 18 år.

