Danskerne gav færre penge til Røde Kors end i 2017

Søndagens landsindsamling gav cirka 16 millioner kroner. Pengene går blandt andet til hjemløse i Danmark.

Danskerne var knapt så rundhåndede som sidste år, da Røde Kors' cirka 20.000 frivillige søndag var ude med indsamlingsbøsserne.

I alt blev der indsamlet omkring 16 millioner kroner, oplyser nødhjælpsorganisationen. Det er cirka to millioner færre end i 2017.

Der er tale om en foreløbig prognose baseret på meldinger fra lokalafdelinger.

Pengene fra indsamlingen går blandt andet til at hjælpe hjemløse og voldsramte kvinder i Danmark, jordskælvsofre i Indonesien og fordrevne syrere som følge af krigen.

På trods af nedgangen er generalsekretær Anders Ladekarl godt tilfreds med udfaldet af søndagens indsamling.

- Vi er rigtig glade for, at der har været 20.000, som har samlet ind på gader og stræder for Røde Kors, siger Anders Ladekarl til Ritzau.

- Og vi er glade for, at danskerne har doneret 16 millioner kroner til vores hjælpearbejde ude i verden og herhjemme.

At der er samlet to millioner færre kroner ind end i 2017, skal ses som et resultat af en generel tendens, når der gælder indsamlinger, påpeger Ladekarl.

- Jeg tror, at vi er i et presset marked. Der er rigtig mange, som samler ind. Lægger man alle indsamlingsresultaterne sammen, tror jeg, man vil finde ud af, at danskerne faktisk giver mere. De deler det bare mellem flere organisationer.

- Vi må erkende, at når der er flere, som samler ind, så bliver der lidt mindre til os alle sammen. Det har alle organisationerne oplever, og det må vi tage til efterretning, siger han.

Røde Kors vil i det kommende døgn fortsætte med at samle penge ind på forskellige digitale platforme.

Desuden viser erfaringen, at der kommer penge ind fra husstande, hvor danskerne ikke var hjemme, da der blev samlet ind, skriver Røde Kors.

De husstande har i stedet fået en flyer med oplysninger om, hvor og hvordan man kan donere.

I marts samlede Folkekirkens Nødhjælp cirka 11 millioner kroner ind ved en landsindsamling. Året før samlede organisationen tæt på 14 millioner kroner ind.

Læger Uden Grænsers indsamling indbragte i maj cirka fem millioner kroner. Også her var beløbet lavere end i 2017.

