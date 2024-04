Danskerne har doneret rekordhøjt beløb til Folkekirkens Nødhjælp

Gaza, Ukraine, Syrien og Afrikas Horn.

Listen over brændpunkter og dermed steder, der har brug for nødhjælp rundt omkring i verden, er lang, og folk lader ikke til at lade sig holde tilbage med at donere.

Danskerne har aldrig doneret så mange penge til Folkekirkens Nødhjælp som i 2023. Her indsamlede organisationen i alt 207 millioner kroner til arbejdet i verdens brændpunkter med hjælp fra den danske befolkning.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra organisationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi oplevede i 2023 en meget stor opbakning fra befolkningen i Danmark. Både ved vores landsindsamling og indsamlinger i forbindelse med konkrete katastrofer og kriser var der meget stor villighed til at bidrage, siger Jonas Nøddekær, organisationens konstituerede generalsekretær, i pressemeddelelsen.

Med finansiering fra blandt andet Danida og internationale donorer, fonde og den rekordstore støtte fra den danske befolkning steg Folkekirkens Nødhjælps samlede indtægter i 2023 for femte år i træk til godt en milliard kroner.

To tredjedele af organisationens midler gik til at finansiere nødhjælp i blandt andet Gaza og Ukraine. Også oversvømmelser i Libyen, jordskælv i Tyrkiet og Syrien, borgerkrig i Sudan samt fødevarekrise på Afrikas Horn har skabt behov for nødhjælp.

816 millioner kroner og dermed den største del af Folkekirkens Nødhjælps indtægter kommer fra institutionelle donorer, herunder Danida, EU, den amerikanske regering og FN.

Organisationens genbrugsbutikker og butikskæden Wefood, som sælger overskudsmad, havde en omsætning på henholdsvis 57 millioner kroner og 11,9 millioner kroner. De er drevet af frivillige kræfter.

/ritzau/