Danskerne kan se frem til et tredje stik

Flere end fire millioner danskere har fået to stik med en coronavaccine og kan derfor kalde sig færdigvaccinerede.

Men et tredje stik kan blive nødvendigt. Og det vil alle på et tidspunkt blive tilbudt, forventer sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Den danske forventning er, at vi alle på et tidspunkt skal have et tredje stik, sagde han på et pressemøde mandag.

I første omgang bliver personer med lav immunrespons omfattet. Den gruppe tæller blandt andet kræftpatienter og organtransplanterede personer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sundhedsstyrelsen vil i denne uge lave retningslinjer for tredje stik for de sårbare grupper, fortalte direktør Søren Brostrøm på samme pressemøde. Der kigges på data fra lande, som har påbegyndt udrulningen af et tredje stik.

Når de data er indsamlet om forventet et par måneder, vil man lave retningslinjer for det tredje stik til større dele af befolkningen.

- Vi er på forkant med det, og vi har også vacciner til det, når det bliver nødvendigt, sagde Brostrøm.

De første meldinger, der er kommet frem om det tredje stik, er lovende. Det siger Christian Wejse, der er speciallæge i infektionssygdomme og lektor i global sundhed ved Aarhus Universitet.

- Der begynder at komme data fra Israel på, at der er noget at hente ved at give et tredje stik, siger han.

Men en overvejelse er, at regeringens nyeste melding kolliderer med Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

WHO har flere gange opfordret til, at lande bør vente med at give et tredje stik, til minimum ti procent af befolkningen i samtlige lande i verden er færdigvaccineret.

Det sagde Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef for WHO, allerede i starten af august, og mandag gentog han den opfordring.

- Hvis vaccinationsraterne ikke bliver hævet globalt, kan stærkere varianter af coronavirusset udvikle sig, og vacciner, der skal fungere som boosterskud bør doneres til lande, hvor folk ikke har modtaget deres første og anden dosis, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er der et sammenstød mellem den danske beslutning og WHO's udmeldinger, siger Christian Wejse.

- WHO's tilgang giver jo helt klart mening ud fra et globalt sundhedssynspunkt. Men ud fra et nationalt sundhedssynspunkt giver det klart mening at begynde at give tredje stik til de sårbare her, siger han.

Derfor er det også en afvejning, hvornår det tredje stik skal gives, mener Christian Wejse.

- På mange måder er det en balance. Skal vi lade være med at vaccinere nogen i Danmark, fordi der kan findes ulande, der har mere brug for det? Det er jo en afvejning, siger Wejse.

Han peger på, at en række afrikanske lande halter langt efter med vaccineudrulningen. Nogle ligger helt nede på et par procent.

- Der er en stor diskrepans mellem den dækning, vi har, og den, der er i nogle af de fattigste lande. Det synes jeg da, vi i Danmark har et ansvar for at hjælpe med. Men det vil jeg nu også sige, vi har gjort.

/ritzau/