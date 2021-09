Danskerne klarede sig bedst gennem corona. Men det kostede os friheden

Tre coronabølger har allerede ramt de europæiske befolkninger, og en fjerde venter måske kun på lavere efterårstemperaturer for at sende coronavirussens delta-variant til angreb. Men spørger man den danske befolkning, er de tre første smittebølger forløbet uden uoverstigelige konsekvenser.

Efter 18 måneder med coronapandemi svarer næsten tre ud af fire danskere i en ny rundspørge fra den europæiske tænketank European Council on Foreign Relations, EFCR, at de er sluppet igennem krisen uden at have oplevet hverken dødsfald eller sygdom i deres nærmeste omgangskreds, og også uden at have lidt nævneværdige økonomiske tab som følge af nedlukningerne.

Forskerne har stillet de samme spørgsmål i 11 andre EU-lande, og især i de syd- og østeuropæiske lande ser billedet markant anderledes ud, viser rapporten, der offentliggøres i dag. Mens hver anden borger i de 12 lande samlet set kan sige, at de er sluppet helskindet gennem krisen, er billedet værre især i Polen, Ungarn, Spanien og Italien, hvor over halvdelen har haft både sygdom, dødsfald og den økonomiske krise helt tæt inde på livet.

”Danmark har klart europæisk rekord i at komme helskindet gennem coronakrisen,” siger Catharina Sørensen, underdirektør i Tænketanken Europa, som har stået for den danske del af undersøgelsen.

”Vi har ikke undersøgt de psykiske konsekvenser af nedlukningen, men udelukkende fokuseret på, om danskerne føler sig personligt ramt af sygdom og død eller af økonomiske vanskeligheder. Og her er danskernes oplevelse, at de overvejende er kommet igennem krisen uden at have mærket konsekvenserne på deres egen krop,” fastslår hun.

Det hænger naturligt sammen med, at Danmark også har haft langt færre coronadødsfald end de øvrige lande i undersøgelsen. I går havde Danmark ifølge Worldometers-oversigten registreret 444 coronadødsfald pr. én million indbyggere mod 3121 i Ungarn og 1993 i Polen.

Modsat især polakkerne er danskerne da også overvejende overbeviste om, at regeringen har handlet til borgernes bedste. 77 procent af de adspurgte i Danmark mener, at restriktionerne var nødvendige for at skærme befolkningen mod pandemien. Denne tillid til regering og institutioner, som også tidligere undersøgelser har peget på over en årrække, er en af forklaringerne på den danske succes.

Men prisen har været et indgreb i den personlige frihed. Over hele Europa har nedlukninger af caféer, teatre og biografer ligesom begrænsningerne for familiefester og religiøse ceremonier efterladt den samme oplevelse af, at bevægelsesfriheden er blevet indskrænket. Det opleves stærkest hos de europæere, som samtidig er blevet ramt af sygdom og økonomisk nedgang, men det gælder også for 58 procent af danskerne, at de føler sig mindre fri i dag end før pandemien.

”Hver fjerde danske mener, at restriktionerne har været unødvendigt strenge, og det afspejler, at de store indgreb i det sociale liv opleves som stærkt tyngende,” pointerer Catharina Sørensen.

Netop afvejningen mellem beskyttelse og personlig frihed er et af coronakrisens etiske dilemmaer, og det er også en politisk kløft, som kan grave nye grøfter i et stadig mere polariseret Europa, advarer den ene af rapportens forfattere, direktør for ECFR, Mark Leonard, i forbindelse med dagens offentliggørelse af undersøgelsen.

”Vi har et skel mellem dem, der har oplevet personlige traumer som følge af pandemien, og dem, der ikke har. Men også mellem dem, der støtter langsigtede restriktioner, og dem, der mener, at vores borgerrettigheder og personlige frihed bør genoprettes fuldt ud. Dette skaber et skrøbeligt klima i mange dele af Europa,” udtaler Mark Leonard.