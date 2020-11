Danskerne lægger flere penge på Trump end Biden

Joe Biden er favorit til at blive USA's næste præsident, men danskerne lægger alligevel deres penge på Trump.

Skal man tro bookmakerne, er der knap 65 procent chance for at Joe Biden vinder det amerikanske præsidentvalg.

Det viser odds fra Danske Spil, hvor man tirsdag morgen kan få pengene 1,53 gange igen, hvis demokraten Joe Biden skulle vinde valget, og 2,50 gange igen, hvis den nuværende amerikanske præsident, Donald Trump, tager fire år mere ved magten.

Men selv om Joe Biden med andre ord er favorit, spiller danskerne mere på Donald Trump som vinder af det amerikanske valg.

Det siger Peter Emmike Rasmussen, der er oddsansvarlig hos Danske Spil.

- Spillene lige nu er lagt, således at 65 procent har spillet på en Trump-sejr.

- Det skyldes formentlig, at han for fire år siden også havde det højeste odds af de to store kandidater. Det er der sikkert en masse spillere, der husker og spiller ud fra igen, siger Peter Emmike Rasmussen.

Han forklarer, at oddsene til dels er sat efter, hvad forskellige meningsmålinger viser, og dels ved at skæve til, hvordan andre bettingsider har sat deres odds, forklarer den oddsansvarlige.

Derfor vil man af samme grund ikke finde odds hos Danske Spil, der er meget større eller mindre end hos andre bettingsider.

Det amerikanske valg kan ikke helt hamle op med det danske, når det kommer til folks lyst til at lægge penge på udfaldet, men interessen er alligevel meget stor.

- Interessemæssigt nærmer det sig en af de helt store, gode Champions League-kampe. Så vi er deroppe af, siger Peter Emmike Rasmussen.

Han forventer derfor en større omsætning end ved det seneste amerikanske valg.

Ud over at spille direkte på Donald Trump som vinder, kan danskerne også spille på vinderne i de forskellige stater.

Her er det de såkaldte svingstater, som Danske Spil oplever flest spil på.

- Det er specielt Floria, Georgia, Minnesota og Michigan, som danskerne spiller på, mens en svingstat som Ohio ikke har tiltrukket så mange spil, siger Peter Emikke Rasmussen.

/ritzau/