Danskerne overlever kræft i langt højere grad

Et bedre sundhedsvæsen gør, at Danmark indhenter de andre nordiske lande i forhold til at overleve kræft.

Det danske sundhedsvæsen er blevet markant bedre til at udrede og behandle kræft.

Faktisk er vi blevet så gode, at vi er næsten oppe på siden af vores nordiske naboer, Norge, Sverige og Finland, som vi ellers har ligget langt bag i forhold til kræftoverlevelse.

Det viser en ny stor international undersøgelse, skriver Videnskab.dk.

- Det er fantastisk, at vi er lykkedes med at vende statistikken på blot 15 år, siger Gerda Engholm, seniorstatistikker hos Kræftens Bekæmpelse, til Videnskab.dk.

Hun har bidraget med danske tal til den nye undersøgelse, der er udgivet i tidsskriftet The Lancet.

- Vi har indhentet rigtig meget i forhold til de andre nordiske lande. Vi er stadigvæk ikke helt ligeså gode, men vi har indhentet virkelig meget, siger hun.

Især for prostatakræft er der sket en dramatisk udvikling i overlevelsen i Danmark. Antallet af overlevende er steget med 35 procent.

Den generelle forbedring af kræftoverlevelsen er kommet i takt med, at der er investeret i bedre udstyr, kortere ventetid til diagnose og behandling gennem de seneste 15 år.

Danmark ligger nu sammen med de andre nordiske lande i spidsen på verdensplan.

- Vi har god grund til at antage, at pakkeforløbene har spillet en væsentlig rolle. Det siger Elsebeth Lynge, professor på Københavns Universitet og Nykøbing Falster Sygehus, til Videnskab.dk.

Hun har ikke selv bidraget til undersøgelsen, men forsker i forekomsten af kræft i samfundet, og hvordan screening af brystkræft har virkning på overlevelsen.

Hun møder opbakning fra Gerda Engholm.

- Kræft begyndte at blive set som en akut sygdom, hvor ventetiden kunne have afgørende effekt på overlevelsen. Det er især ved bestemte kræftformer, såsom hoved-hals-tumorer, hvor det er afgørende, siger Gerda Engholm.

Før årtusindskiftet tog lægerne en undersøgelse ad gangen. Men da regeringen i starten af nullerne satte ind med de såkaldte kræftpakker, fik patienterne booket tid til alle undersøgelser med det samme.

Også selv om det ikke var sikkert, at de havde kræft, fordi man indså at ventetiden var afgørende for overlevelse.

/ritzau/