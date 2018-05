Danskerne returnerer for få brugte batterier til genbrug

Danmark burde indføre pant på batterier for at få flere til at returnere dem, mener flere foreninger.

Over halvdelen af de batterier, der sælges i Danmark, bliver aldrig sendt retur til genanvendelse.

I stedet bliver alt for mange batterier smidt i skraldespanden, affaldssorteret forkert eller samler støv i skufferne i de danske hjem.

Det skriver Jyllands-Posten.

I Danmark er der et mål om, at 55 procent af alle solgte batterier skal genanvendes.

Men i 2016 blev der kun indsamlet 45,1 procent af batterierne, viser de seneste tal fra Miljøstyrelsen.

De endelige tal fra 2017 er ikke endeligt opgjort, men forventningen er, at tallene vil ligne dem fra 2016.

Det er vurderingen fra både Miljøstyrelsen og Dansk Producentansvarssystem (DPA-System), der administrerer producenternes indberetning for indsamling af batterier.

Det er ikke godt nok, mener miljø- og transportpolitisk rådgiver Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk.

- Vi skulle gerne være et foregangsland og leve op til vores egne mål, så det er ikke godt nok, siger hun til Jyllands-Posten.

Det er vigtigt at genanvende batterier, fordi de indeholder værdifulde råstoffer, som kan genbruges. Og fordi batterier kan være skadelige for miljøet, når de bliver brændt som affald.

Ifølge både Forbrugerrådet Tænk og Danmarks Naturfredningsforening burde Danmark indføre en pantordning på batterier.

- Når noget har en værdi, er vi mere villige til at levere det tilbage, så det ville være en god idé, siger energi- og miljøpolitisk medarbejder Sine Beuse Fauerby fra Danmarks Naturfredningsforening.

Miljøstyrelsen mener dog, at en pantordning kan medføre en øget net- og grænsehandel af batterier.

Heller ikke miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) mener, at pant er den rette løsning.

Men der skal nye initiativer for indsamling af batterier i den nationale affaldsplan fra 2020, oplyser han.

/ritzau/