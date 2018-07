Danskerne samler på gode parforhold

I en kultur præget af høj livstilfredshed er der ikke plads til parforhold, som ikke fungerer, viser stor undersøgelse

Flere end 7 ud af 10 svarer, at de er meget tilfredse med deres parforhold. Det fremgår af en undersøgelse fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter For Velfærd, fra foråret. Mere end 19.000 danskere i alderen 20 til 64 år har deltaget.

Men hvis 7 ud af 10 er meget tilfredse med deres parforhold, hvordan kan det så være, at der sidste år var over 15.000 skilsmisser, og at over 40 procent af alle ægteskaber bliver opløst?

Ifølge lektor, cand.phil. Henrik Jensen, Roskilde Universitet, kan den høje tilfredshed netop forklares med den relativt høje skilsmisseprocent.

”I dag har man friheden til at gå ud af et forhold, hvis man ikke trives. Man er så at sige selv blevet herre over situationen, og dermed er det rimeligt nok, at man erklærer sig tilfreds med kvaliteten af forholdet, for ellers ville man vel vælge det fra,” siger han.

Når flere end 7 ud af 10 er meget tilfredse med deres parforhold, bidrager det positivt til det generelle lykkeniveau i befolkningen, forklarer økonom og lykkeforsker, professor Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet.

I lykkeforskningen kan man se, at et godt parforhold er et af de tungeste lodder i vægtskålen med lykke. For trives man i tosomheden, smitter det af på en ens oplevelse af lykke på en række andre områder.

”Alt andet kommer i anden række i forhold til at have en fast, stabil partner,” siger Christian Bjørnskov og forklarer det høje tilfredshedsniveau med, at vi har tendens til at tilpasse os for at opnå tilfredshed.

”Hvis vi er tilfredse med vores arbejde, bolig og vennekreds, er det sværere at leve med, at parforholdet ikke fungerer. Tilfredshed på andre områder gør, at man bliver mere optaget af det, som ikke er optimalt, og handler på det – måske ved at bryde forholdet.”

Lektor i udviklingspsykologi, ph.d. Tea Trillingsgaard fra Aarhus Universitet har forsket i, hvad der kendetegner det gode samliv. Hun afviser idéen om, at man generelt er hurtig til at forlade et forhold, som ikke fungerer.

”Hos parterapeuterne kommer mange par, som har kæmpet længe og hårdt på egen hånd for at få forholdet til at fungere, inden de søger hjælp. Det vidner om, at der er meget på spil – særligt når man opløser et forhold med børn. Og mange ønsker at give forholdet alle chancer. Desværre opsøger par ofte professionel hjælp for sent.”