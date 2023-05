Store bededag har fyldt meget. Men den stigende pensionsalder får langt større konsekvenser

Der er næppe nogen tvivl om, hvad der bliver det største samtaleemne, når arbejderne i dag stimler sammen i landets største byer.

I går morges meddelte Lizette Risgaard, at hun efter sidste uges afsløringer af krænkelsessager trækker sig som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

I dagens avis kalder politisk kommentator Søs Marie Serup det en “historisk pjaltet fagbevægelse”, der i dag kan fejre Arbejdernes Internationale Kampdag. Avisens egen politiske redaktør beskriver det således i dagens leder:

“Nu må landets fagforeningsledere så træde op på ølkasserne med slapt hængende røde flag og faner bag sig”.

Men sagen er altså ikke slut med Lizette Risgaards afgang, lyder det fra Lars Olsen, som er blevet kaldt Socialdemokratiets uofficielle chefideolog.

Nyt i kræftsag fra Aarhus

Tidligere har DR kunnet fortælle, at omkring 300 kræftpatienter på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har ventet for længe på at blive opereret, og at de har fået forkerte oplysninger om deres muligheder for at blive behandlet i udlandet.

Men nu kan DR afsløre, at lægerne på afdelingen også har fået forkert vejledning fra afdelingens cheflæge i, hvordan de skulle informere patienterne om deres behandlingsmuligheder. Ifølge en lektor i sundhedsjura er der tale om en “grov tilsidesættelse” af grundlæggende patientrettigheder.

I dag skal politikere i Region Midtjylland så mødes til et ekstraordinært forretningsudvalgsmøde, hvor det skal besluttes, om sagen skal have ledelsesmæssige konsekvenser.

Paven vil være fredsmægler i Ukraine-krig

Detaljerne er knappe, men i går fortalte Pave Frans, at Vatikanet er involveret i en “mission” om at skabe fred mellem Ukraine og Rusland.

Pave Frans har netop været på besøg i Ungarn. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Beskeden kom i forbindelse med hans besøg i Ungarn, hvor han fortalte, at han har drøftet situationen med premierminister Viktor Orban og en udsending fra den russisk-ortodokse kirke. Ifølge nyhedsbureauet AP drejer en del af fredsmissionen sig om de ukrainske børn, som er blevet deporteret til Rusland i løbet af krigen.

To nyheder fra udlandet:

Tusindvis af mennesker flygter fra det uroplagede Sudan i disse dage, mens en ny våbenhvile er blevet brudt af landets hær og den paramilitære gruppe RSF.

Texansk politi fortsætter jagten på en 38-årig mand, som anklages for at have dræbt fem naboer i byen Cleveland. Over 200 betjente er ifølge AP gået på gaden for at finde manden.

Danskerne skal arbejde meget mere

På fredag fejres den sidste store bededag, efter at regeringen har besluttet at sløjfe helligdagen. Argumentet fra regeringspartierne har været, at danskerne må arbejde ekstra for at yde til fællesskabet.

Men sådan har det været længe. Som følge af pensionsreformer fra 2006 og 2011 vil 15 til 74-åriges gennemsnitlige årlige arbejdstid stige fra 947 i 2019 til 1063 timer i 2070. Det betyder, at danskerne skal arbejde godt 15 dage mere i 2070, end de gør i dag. Det viser en beregning, som Cepos har foretaget for Politiken.

“Afskaffelsen af store bededag er én dag. Det her er femten gange så meget,” siger cheføkonom i tænketanken Mads Lundby Hansen til Politiken.

En sidste afsked med store bededag

Når helligdagen fra 1686 bliver fejret for sidste gang på fredag, skal det markeres med manér, mener Søren Nolsøe, som er provst i Høje Taastrup Provsti. Han har allieret sig med initiativtagerne bag “Fyld Danmarks kirker”, som altså vil forsøge at fylde kirkebænkene rundtomkring i landet på fredag. Men måske er det også for at sende et signal.

“Vi er politisk neutrale, men vi vil jo gerne bevare vores helligdage, og på den her måde kan vi vise, at vi synes, det er ærgerligt, at vi ikke har store bededag mere,” siger Bente Asschenfeldt, formand for “Fyld Danmarks kirker”.