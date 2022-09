Danskerne skal finde uldsokkerne frem: Sådan vil regeringen spare på strømmen

I går aftes blev vi mindet om, at intet varer for evigt. Heller ikke den længst siddende monarks regeringstid.



Dronning Elizabeth II er død. Hun blev 96 år og nåede at regere i 70 år, hvor hun som pligtopfyldende, privat og ærværdig dronning var en urokkelig hjørnesten for briterne, for Commonwealth-landene og for resten af verden. Siden hun som 25-årig overtog tronen efter sin far, George 6., har hun sat dagsordenen for Storbritannien og dermed millioner af mennesker - også verden over - i samråd med hele 15 premierministre, heriblandt Winston Churchill.



Allerede i går eftermiddags blev det meddelt fra hoffet, at Dronning Elizabeth var blevet tilset af læger på slottet Balmoral i Skotland, hvor hun var på sommerophold. Derefter skulle børn, heriblandt den kommende konge Charles III, og børnebørn være skyndt sig til slottet, hvor hun døde en fredfyldt død først på aftenen.



Den 73-årige Kong Charles, den ældste tronarving i Storbritanniens historie, udtalte i går aftes i en kort besked:



“Vi sørger dybt over bortgangen af en højt værdsat monark og en dybt elsket mor. Jeg ved, at hendes død vil blive mærket i hele landet og kongeriget og af utallige folk verden over. ”

Danskerne skal finde uldsokkerne frem

Herhjemme står vi over for den værste energikrise siden 1970’erne. Dengang besluttede de arabiske lande at nedsætte olieproduktionen og indføre eksportforbud mod flere vestlige lande som konsekvens af Yom Kippur-krigen i Mellemøsten. Tilsvarende står vi endnu engang i en politisk konflikt og krig, hvor energi bliver et våben. Først lukkede Rusland for gassen til Tyskland - og i onsdags foreslog EU så et prisloft på russisk gas.



Derfor indkaldte regeringen i går til pressemøde, hvor klimaminister Dan Jørgensen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsenterede en række nye tiltag for at forebygge manglen på energi i de kommende kolde måneder. Det betyder, at der fra den 1. oktober og gennem vintermånederne ikke bliver over 19 grader på skoler, rådhuse og andre offentlige institutioner. Her ligger temperaturen normalt på 21-22 grader. Sygehuse, daginstitutioner og ældreplejen er undtaget. Samtidig slukkes der for al unødvendig natbelysning.



Dog understreger klimaministeren, at der lige nu ikke mangler gas eller el, men at vi risikere at stå i den situation senere.

Endnu en delstat i USA kalder til folkeafstemning om fri abort

Tilbage i august gav borgerne i Kansas et øredøvende JA til at bevare retten til abort. Nu indkalder den øverste domstol i staten Michigan, som ligger i den nordlige del af USA, til folkeafstemning om fri abort til november. Det skriver Ritzau. Debatten om fri abort har raset siden højesterets-omgørelsen, den såkaldte “Roe mod Wade”, fra juni gjorde det markant sværere at få foretaget en abort i 12 amerikanske delstater.



I gårsdagens Morgensamling kunne vi også fortælle, at flere amerikanske virksomheder nu tilbyder at hjælpe deres ansatte med udgifterne til abort.

Konflikt i Kirkernes Verdensråds generalforsamling

“Kristi kærlighed bevæger verden mod forsoning og enhed” sådan lyder temaet for Kirkernes Verdensråds 11. generalforsamling, der blev afholdt i Karlsruhe frem til i går. Kirkernes Verdensråd er et sted, hvor kristne kirker fra hele verden samles og forsøger at nå til enighed. Både ortodokse, anglikanske, lutherske, reformerte, baptistiske og metodistiske kirker er repræsenteret - herunder folkekirken.



Men i går var der mere konflikt end kærlighed på programmet, da den tyske præsident Frank-Walter Steinmeier gik på talerstolen. Her tordnede han mod de russisk-ortodokse i salen, der var fremmødt trods kritik. Han sagde blandt andet: “Den russisk-ortodokse kirkes ledelse har stillet sig bag krigsforbrydelserne mod Ukraine” og beskyldte russerne for at have en “totalitær ideologi forklædt som teologi”. Op til generalforsamlingen havde kirkeledere opfordret til at tage medlemskabet fra russerne, men gjorde det ikke. Den stille dom over russerne til generalforsamlingen, mener Frank-Walter ikke er godt nok:



"Dialog må sætte ord på uretten, navn på ofrene og gerningsmændene - og deres medskyldige. En dialog, der ikke kommer videre end til fromme ønsker og vaghed, kan i værste fald gøre sig selv til platform for propaganda og selvretfærdiggørelse".

Slut med saftige reklamer

Den hollandske by Haarlem vest for Amsterdam har besluttet at forbyde reklamer for ikke-økologisk kød. Forbuddet træder i kraft fra 2024, skriver skriver BBC og The Guardian. Dermed vil det ikke længere være muligt at se saftige Whoppers fra Burger King i bybilledet. Det indbefatter blandt andet ved busstoppesteder og på reklamesøjler.



Ifølge The Guardian er madproduktion ansvarlig for en tredjedel af CO2 udledningen, der opvarmer kloden. Udover forbuddet mod reklamer for ikke-økologisk kød, vil der ligeledes være forbud mod ferierejser med fly og mod biler, der kører med fossile brændsler. Initiativtageren til ideen er den hollandske byrådspolitiker, Ziggy Klazes, fra venstrefløjspartiet GroenLinks.

Ingen julegave fra Salling i år

I mange år har man kunnet glæde sig over Sallings julelys på Strøget i Aarhus og Aalborg, hvor varehusets facade var pakket ind i 500.000 LED-lys, der forestillede en julegave. I år har butikskæden, der både er i Aarhus og Aalborg, dog valgt at droppe julelysene på grund af de stigende elpriser. Marketingsdirektør Birthe Wiberg siger til TV 2, at det handler om signalet man udsender i en tid med stigende elpriser, og hvor alle skal spare på strømmen. Samtidig vil Strøget i Aarhus også skrue væsentligt ned for deres julelys. I år vil lysene kun være tændt 7 timer om dagen mod de 16 timer de forrige år. Udmeldingen kommer efter gårsdagens pressemøde om at skrue ned for temperaturene i offentlige institutioner.