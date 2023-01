Danskerne slukker lyset og sikrer millionbeløb til Røde Kors

Donationen fra Norlys er et resultat af en kampagne, som opfordrede danskerne til at spare på strømmen.

Elselskabet Norlys donerer 30 millioner kroner til Røde Kors efter kampagnen Sluk for Danmark.

Det skriver Norlys mandag i en pressemeddelelse.

De mange millioner skal bruges til at hjælpe de mest udsatte danskere.

- Vi har det seneste år oplevet en voldsomt stigende efterspørgsel efter en håndsrækning, hvor vi giver folk støtte til at holde en fødselsdag eller en konfirmation.

- Vi må sige nej til rigtig mange ansøgninger, og nu håber vi, at vi kan sige ja til nogle flere, siger Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors.

Kampagnen opfordrede folk til at spare på strømmen den 1. januar. Den samlede energibesparelse endte på cirka syv procent sammenlignet med samme dag de to foregående år.

I år blev 1. januar en særligt varm dag, hvor prisen på strøm var lav. Det har sandsynligvis gjort strømforbruget højere.

Norlys er Danmarks største integrerede energi- og telekoncern. Selskabets formål med kampagnen var at donere penge til et godt formål og samtidig øge danskernes bevidsthed om at spare på strømmen.

Donationen var på forhånd bestemt til at være mellem 10 og 50 millioner kroner. For at udløse den maksimale donation på 50 millioner kroner skulle danskerne have skåret 18 procent af det samlede elforbrug.

- Vi havde ingen forventninger. Vi var garanteret 10 millioner kroner, men at vi skulle nå helt op på 30 millioner kroner, det er vi ekstraordinært glade for, siger Anders Ladekarl.

Det er den største donation Røde Kors nogensinde har modtaget fra en virksomhed til arbejdet i Danmark.

/ritzau/