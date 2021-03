Danskerne var bedre ved første nedlukning end andre lande

Ny undersøgelse i otte lande viser, at danskerne var bedst til at følge retningslinjer ved første nedlukning.

For et år siden skete der en markant ændring i vores måde at leve på, da vi første gang blev bedt om at holde afstand og spritte af.

Midlerne mod smittespredningen var de samme verden over, men danskerne efterlevede anbefalingerne i højere grad end befolkningen i andre lande.

Det viser en undersøgelse, som Hope-projektet har lavet på tværs af otte lande, som udkommer onsdag. Forskningen er lavet ved institut for statskundskab ved Aarhus Universitet.

Danmark, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Sverige, Storbritannien og USA.

Resultaterne bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der blev udsendt i pandemiens spæde start på tværs af landende.

Især på hygiejnen var danskerne gode. 70 procent svarer i undersøgelsen i midten af marts, at de var opmærksomme på hygiejnen. Det er en større andel end i nogle andre lande, som er undersøgt. Eksempelvis kun 50 procent af Italienerne svarede det samme.

- Det tyder på, at de danske myndigheder og politikere lykkedes med deres kommunikation om, hvad danskerne konkret skulle gøre, da landet første gang lukkede ned - også mere end i andre lande, siger professor Michael Lang petersen, som er leder på projektet.

Undersøgelsen viser, at dem, der har den klareste opfattelse af, hvordan de skal reagere på krisen også er dem, der har ændret deres adfærd mest.

- Når en krise af denne størrelsesorden rammer, er myndigheder og politikeres vigtigste opgave at kommunikere ekstremt tydeligt om, hvad det er borgerne konkret skal gøre, siger han.

Ifølge Michael Bang Petersen er politikere og myndigheder ofte bekymrede for, at befolkningen går i panik under en krisesituation.

- Vi så det eksplicit med Donald Trump, som direkte sagde, at han ikke ville være for bombastisk i sine udmeldinger om corona for at undgå panik. Men undersøgelsen viser meget klart, at folk ikke går i panik i en krisesituation, siger han.

Han henviser til, at myndigheder og politikere derimod skal de stole på, at befolkningen er en medspiller til at komme ud af krisen - og det er de kun, hvis de får klar besked om, hvordan.

/ritzau/