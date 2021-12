Danskernes appetit på corona-selvtest stiger

Der er stor efterspørgsel blandt danskerne efter selvtest for covid-19, hvor man poder sig selv i næsen. Det fortæller flere apoteker til DR.

Svarene er ikke lige så sikre som ved PCR-prøver og indgår ikke i coronapasset. Men blandt andet hos kæden Matas er der alligevel bud efter dem.

I sidste uge var de på lager i 170 butikker, men nu er de kun på hylderne i 50 Matas-butikker, fortæller kommunikationschef Klaus Fridorf til DR.

- Man skal regne med, at man skal bevæge sig lidt, hvis man skal have nogle af de her hjemmetest, for det er gået rigtig, rigtig stærkt de seneste uger, siger han.

Hos Falck, der tilbyder selvtest-pakker til virksomheder, mærker man også en stigende efterspørgsel, fortæller topchef Jakob Riis.

- Der er rigtig mange, der ringer. Den sidste uges tid er det gået rigtig stærkt, siger han til Ritzau.

Falck har under pandemien stået for kviktest på offentlige steder. Det er den samme type test, som virksomheden sælger som selvtest.

/ritzau/