Danskernes middellevetid fortsætter op trods corona

Danskerne middellevetid fortsætter med at stige. Den er nu 79,5 år for mænd og 83,6 år for kvinder.

Det er en stigning på henholdsvis 0,2 og 0,4 år siden sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik (DST).

- Covid-19-pandemien, der ramte Danmark i foråret 2020, har dermed ikke påvirket dødeligheden i et omfang, der gør, at udviklingen afviger fra den generelle tendens siden starten af 1990'erne, hvor middellevetiden er steget næsten hvert eneste år, skriver DST.

Nyfødte kan dog se frem til at blive væsentligt ældre end den middellevetid, som DST har udregnet.

Det skyldes, at den udregnes ud fra, hvis den nuværende aldersbetingede dødshyppighed holdes konstant. Det er dog ifølge DST ikke realistisk.

