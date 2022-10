Danskernes mistillid til politikerne vokser. Det skyldes flere ting

Tillidens fundament er begyndt at knirke. For selvom Danmark er et af verdens mest tillidsfulde samfund, er danskernes mistillid over for det politiske system stigende. Det kan også ses på den nuværende valgkamp, hvor rekordmange vælgere indikerer, at de vil stemme på noget andet end ved sidste valg. Mange er i tvivl, og for nogle har det rod i en vrede over det etablerede politiske system.

Kriserne er en direkte årsag til en mere generel mistillid, forklarer Michael Bang Petersen, professor ved institut for statskundskab ved Aarhus Universitet. Når kriserne tager favntag med danskernes dagligdag og presser problemerne frem, stiger utilfredsheden også over for magthaverne. Derfor er tillid blevet en vigtig dagsorden ved et folketingsvalg, der kommer oven på ikke bare en coronakrise, men også en energi- og inflationskrise, vedvarende klimakrise, krise over bemanding i sundhedssektoren og stigende forskel mellem land og by.