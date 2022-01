Danskernes rejselyst på vej tilbage efter coronapandemien

Danskerne rejste meget mere i 2021 end i 2020. Brancheforening regner med, at 2022 bliver et godt rejseår.

Antallet af ferierejser til udlandet steg med 138 procent fra 170.646 i 2020 til 406.714 i 2021.

Det skriver brancheforeningen Rejsearrangører i Danmark. Foreningen repræsenterer en række af de største rejseselskaber, der typisk sælger pakkerejser.

Der bliver dog stadig kun solgt cirka halvt så mange rejser som i 2019, før coronaepidemien ramte Danmark. Her solgte medlemmerne knap 1,1 millioner rejser.

- Det bliver ikke nødvendigvis ”business as usual” som før coronaen. Men rejselysten og efterspørgslen efter ferierejser med fly steg markant i det forgangne år sammenlignet med året før.

- Det håber vi fortsætter og har tiltro til, at 2022, og navnlig sommeren 2022, vil blive god for rejsearrangørerne, siger Henrik Specht, direktør i Rejsearrangører i Danmark, i en pressemeddelelse.

Det er særligt anden halvdel af 2021, der er blevet rejst mere til udlandet.

Rejselysten hænger ifølge brancheforeningen sammen med, hvor mange restriktioner, der er i Danmark.

Derfor forventer man også, at der vil blive solgt endnu flere rejser, efterhånden som flere restriktioner bliver ophævet. Danskerne vil igen ud og opleve verden og alle dens muligheder, lyder det fra Henrik Specht.

2020 var et hårdt år for rejsebranchen, da coronanedlukninger gjorde, at mange blev hjemme. Antallet af rejser faldt med 80 procent i forhold til året før for medlemmerne af Rejsearrangører i Danmark.

/ritzau/