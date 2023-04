Danskernes religionsforskrækkelse spænder ben for åndelig omsorg

For nylig udkom en række retningslinjer for åndelig omsorg i det danske sundhedsvæsen. Nu går Diakonhøjskolen samme vej, og flere peger på, at samtalen med folk om deres tro og eksistentielle tanker burde udbredes til alle områder, hvor man er i kontakt med udsatte mennesker