Danskernes tillid til USA's præsident Trump er lav

Trump er mindre troværdig end Putin, svarer danskerne i en Kantar Gallup-måling lavet for Berlingske.

I en Kantar Gallup-måling dumper de adspurgte danskere den amerikanske præsident, Donald Trump, som "leder af den frie verden".

Blot tre procent af danskerne er enige i, at Trump har den position, som man i Vesten traditionelt tillægger USA's politiske leder. Ni procent svarer, at de er "overvejende enige".

Det skriver Berlingske.

Tidligere blev den amerikanske præsident set som den frie verdens leder, dengang Vesten stod sammen om frihedsidealer.

Men sådan er det ikke længere, og det bekymrer ifølge avisen de to tidligere borgerlige udenrigsministre Uffe Ellemann-Jensen (V) og Per Stig Møller (K).

- Trump er i gang med at ødelægge det, vi kalder Vesten, siger Uffe Ellemann-Jensen til Berlingske.

- Amerika kan vi ikke længere regne med, siger Per Stig Møller.

Desuden erklærer 35 procent sig uenige i udsagnet om, at de føler sig "trygge ved, at USA under ledelse af Trump vil hjælpe et europæisk Nato-land militært, hvis det angribes af eksempelvis Rusland".

Og så er Trump i øvrigt også mindre troværdig end sit russiske modstykke, præsident Vladimir Putin.

Fire procent svarer, at Trump er mest troværdig, 11 hælder til Putin, mens 74 procent ikke mener, at der er en forskel. De sidste 11 procent ved ikke, hvad de skal svare.

Målingen er blevet foretaget efter Trumps tur til Europa i forrige uge. Her kaldte han EU for en fjende på handelsområdet og skabte røre på et topmøde i Nato. Turen gik også til den finske hovedstad, Helsinki, hvor Trump mødtes med Putin.

Her gav han først udtryk for, at han troede mere på Putin end på sine efterretningstjenester. Derefter påstod Trump dog, at han mente det modsatte og havde talt over sig.

Ifølge Berlingske har den amerikanske selvforståelse har haft afgørende betydning for det, vi i dag kalder Vesten.

- Det har betydet, at amerikanske præsidenter har sørget for, at de ved, hvor deres allierede står, forklarer Per Stig Møller til avisen.

- Og det er så det, Trump siger, at man ikke skal regne med længere. Derfor kan han ikke tale på vores vegne, når han sidder og forhandler med Putin, for vi ved ikke, hvad han kan finde på at sige, siger han.

Onsdag var EU-Kommissionens formand, Jean Claude Juncker, på besøg hos Trump i Det Hvide Hus.

I den anledning lagde præsidenten et billede op på Twitter af de to mænd, der kindkyssede hinanden. Her understregede han, at EU og USA "elsker hinanden".

/ritzau/