Danskledet Nato-hovedkvarter er fuldt operativt efter fire år

Et danskledet divisionshovedkvarter i Letland, der bidrager til at koordinere Natos "knytnæve mod øst", er fredag erklæret fuldt operativt efter fire års indkøring.

Det oplyser Forsvarsministeriet.

Hovedkvarteret Multinational Division North har som rolle at koordinere de landmilitære aktiviteter i området.

Det står også for træning og forsvarsplanlægning og skal ifølge ministeriet "bidrage til afskrækkelsen af Rusland".

Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) forklarer, at Danmark har "et særligt medansvar for de baltiske landes sikkerhed".

- Hovedkvarteret i Letland er et væsentligt bidrag, og med dagens erklæring understreger vi Danmarks engagement i de baltiske lande, siger han i en meddelelse.

Hovedkvarteret, som ligger i Adazi i Letland, blev allerede indviet i 2019. Det blev erklæret indledningsvist operativt i april 2022.

Fredag er det blevet erklæret fuldt operativt i en ceremoni med Troels Lund Poulsen og hans lettiske ministermodstykke, Ināra Mūrniece. De to skal også drøfte næste uges Nato-topmøde.

Erklæringen betyder, at hovedkvarteret har bestået en Nato-evaluering - en såkaldt "Combat Readiness Evaluation".

Det har nu de kommunikationssystemer, det skal have. Kort sagt betyder godkendelsen, at det kan fuldføre alle sine opgaver, oplyser Forsvarsministeriet.

Hovedkvarteret har ikke stående styrker under sig. Men det skal kunne bistå med at føre større styrker i krise og krig.

13 lande er repræsenteret i hovedkvarteret. Cirka halvdelen af personellet i hovedkvarterets stab kommer fra Danmark.

En del af hovedkvarteret holder også til i Slagelse i Danmark. I alt har Multinational Division North en stab på omkring 120 personer i fredstid. Den kan øges med nogle hundrede i krisetid.

I spidsen for hovedkvarteret skal stå Danmarks første kvindelige generalmajor, Jette Albinus. Hun tiltræder 15. august stillingen som chef.

I Letland besøger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen også Camp Valdemar, der ikke aktuelt huser en egentlig dansk styrke.

For tiden er der en tilsynsstyrke, hvor syv danske soldater er udsendt. I 2024 skal der igen udsendes danske soldater.

Camp Valdemar får plads til op mod 1200 danske og/eller allierede soldater.

/ritzau/