Dansktopsangeren Ulla Pia er død - blev 75 år

Efter et forløb med kræftsygdom er Ulla Pia død. Hun er kendt for at stå bag flere hits i 60'erne og 70'erne.

Dansktopkunstneren Ulla Pia er død efter i flere måneder at have været ramt af en alvorlig kræftsygdom.

Det skriver Se og Hør med henvisning til CPR-registret. Ifølge registret døde Ulla Pia i lørdags. Hun blev 75 år.

Se og Hør skriver, at Ulla Pia levede sin sidste tid på et plejehjem i Gammel Holte, der ligger nord for København.

Ifølge mediet fik Ulla Pia i marts besked af lægerne om, at hun led af kræft i ryggen. Dengang vurderede lægerne, at hun kun havde nogle måneder tilbage at leve i.

Ulla Pia er kendt for i 60'erne og 70'erne at have leveret den ene ørehænger efter den anden.

Hun står bag store hits som "Flower Power Tøj" fra 1969 og "Karina" fra 1971.

