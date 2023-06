Dao er klar til at konkurrere med PostNord om billige breve

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om en ny postaftale, hvor støtte til PostNord bliver fjernet og vilkårene for brevomdeling ændres.

Som led i aftalen ophører befordringspligten, som tilsiger, at staten skal sikre udbringning af breve og pakker i hele landet. Befordringspligten varetages i dag af PostNords danske afdeling.

Den nye postaftale betyder, at flere virksomheder på andre måde nu vil kunne byde ind og konkurrere med PostNord på udbringning af breve.

Og det har Dansk Avis Omdeling (Dao) tænkt sig at gøre.

- Vi håber, at det kan give bedre markedsandele til os, og at konkurrencesituationen vil gøre, at man kan konkurrere på lavere priser, siger Hans Peter Nissen, administrerende direktør.

I dag bringer Dao cirka 10-11 millioner breve ud om året. Derudover leverer de også pakker i hele landet, hele året.

PostNord sidder dog på omkring 90 procent af markedet med over 180 millioner uddelte breve ud om året. PostNord fremhæver, at det ikke har haft monopol på at udbringe breve siden 2011.

Men PostNord har dog været fritaget fra moms. Det har betydet, at Dao og andre selskaber har været dyrere.

Ifølge Dao er det altså noget af det, der nu vil gøre en stor forskel.

- Vi har skullet have lagt moms på, og det vil sige, at vi har været 25 procent dyrere på breve. Og det er den væsentligste anke, vi har haft hele vejen igennem i forhold til at sende breve, siger Hans Peter Nissen.

Dao kommer i forvejen i stort set hele Danmark, fordi de bringer blandt andet pakker, aviser og lignende ud på privatadresser.

Derfor er det ifølge Hans Peter Nissen ikke en stor omlægning for dem at have flere breve med. Setuppet er klar, lyder det.

Sådan et setup har logistikvirksomheden GLS dog ikke. GLS leverer pakker til både privatadresser og i særdeleshed til pakkeshops i hele landet.

GLS har med den nye postaftale ikke planer om at bruge yderligere kræfter på breve.

Det siger Steen Kristensen, administrerende direktør i GLS Danmark, i et skriftligt citat.

- Vi har længe været af den overbevisning, at det frie marked sagtens kan levere den nødvendige postservice til danskerne, så vi glæder os over den nye postaftale. Vi er landsdækkende og yder samme service som PostNord.

- Vi har altid leveret og vil fortsat levere til samme pris uanset geografisk placering. Derudover har vi mere end 1750 Pakkeshops og leverer til dem seks dage om ugen i hele Danmark. Det inkluderer også de mere tyndtbefolkede områder og de mindre øer. Så pakkerne skal nok komme ud – også uden en befordringspligt, siger han.

Heller ikke virksomheden Bring har planer om at gå ind i brevuddelingen.

Flere partier forlod tirsdag forhandlingerne om en ny postaftale med begrundelsen om, at de frygtede, at det ville være sværere og dyrere for danskere i yderområderne at modtage breve.

Det ser Dao dog ikke som et problem.

- Det der med, at det skulle blive dyrere i landdistrikterne, det forstår vi faktisk ikke.

- Vi kommer jo til alle adresser i forvejen, fordi vi jo har alle dagbladene med. Vi har ingen frygt for, at der kommer de her huller i befordringen, og det bliver formentlig en bedre løsning for forbrugerne nu, siger Hans Peter Nissen.

