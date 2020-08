Datagrundlaget for at tildele tidlig pension er hullet

Nogle kan komme i klemme, når dokumentation skal fremskaffes for, at de har været 42 år på arbejdsmarkedet.

Hvis regeringen får skabt et politisk flertal for sit udspil om en ret til tidlig pension for personer, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, skal nogle måske en tur på loftet og lede i kasser efter gamle lønsedler.

Man skal nemlig dokumentere, at man har arbejdet i mindst 42 år, for at man kan få adgang til den tidlige pension.

Imidlertid er grundlaget for præcist at vurdere, hvor mange år folk har været på arbejdsmarkedet, hullet, skriver Jyllands-Posten onsdag.

Regeringen vil primært bruge oplysninger fra ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension, red.), men de mangler i en lang række tilfælde og i lange perioder.

- Der findes ikke tilgængelige registeroplysninger om alle elementer til at have et dækkende datagrundlag i hele opgørelsesperioden om alle forhold, der bidrager til anciennitetsoptællingen i modellen, skriver regeringen i et faktaark, der oplister 14 konkrete mangler på data.

Arbejde i udlandet kan for eksempel ikke opgøres, så det skal man selv kunne dokumentere.

Det samme skal man, hvis man har været på dagpenge før 1985.

SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, mener, at det er urimeligt at bede folk om at lede efter lønsedler, der har adskillige årtier på bagen.

- Jeg har selv arbejdet som tømrer i Norge, Grønland og på Færøerne, og jeg har ingen dokumentation for den periode. De lønsedler er for længst røget i brændeovnen, siger han til Jyllands-Posten.

Tidligere overvismand Michael Svarer, som er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, ser en problemstilling i den påkrævede dokumentation, der skal sikre borgere retten til tidlig pension og en månedlig ydelse på 13.550 kroner.

- Hvor store hullerne er, tør jeg ikke sige, men det kan blive afgørende for, om man har ret til den tidlige pension, siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) erkender over for Jyllands-Posten, at nogle kan få problemer med at dokumentere, at de har været 42 år på arbejdsmarkedet.

- Der vil være enkelte tilfælde, hvor folk skal skaffe dokumentation. Men det er ikke særligt mange i forhold til, at 38.000 får retten til tidlig pension (i 2022, red.), siger han.

