Som konsekvens af voldsomheder og kast med øldåser aflyser DBU endnu et storskærmsarrangement.

DBU aflyser endnu et storskærmsarrangement efter ballade

Endnu et storskærmsarrangement i Fælledparken i København er blevet aflyst.

Det drejer sig om det danske U21-landsholds kamp mod Tyrkiet tirsdag, der alligevel ikke kan ses fra plænen uden for Parken.

Det skriver landsholdet på Instagram.

- Dette er en konsekvens af beslutningen om at aflyse storskærmsvisning efter voldsomheder og kast med fyldte øldåser, skriver U21-herrelandsholdet.

Meldingen kommer, dagen efter at herrelandsholdets hjemmekamp mod Østrig ligeledes ikke blev vist på storskærm.

Her forklarede Dansk Boldspil Union (DBU), at det skyldtes sikkerhedsmæssige årsager.

Fredag blev Danmarks Nations League-kamp mod Kroatien vist på storskærm i Fælledparken.

Her blev der kastet med ølkrus og fyldte dåser, og det fik DBU til at droppe planerne om storskærm mandag.

- Vi vil ikke risikere, at børn og voksne bliver beskadiget af fyldte ølkrus, flasker eller øldåser. Så selv om langt det største flertal af deltagerne har opført sig ordentligt, er der et lille antal, der ødelægger det for de mange, udtalte DBU's kommunikationschef Jakob Høyer mandag.

Mellem 15.000 og 20.000 fans så på storskærm Danmark tabe til Kroatien fredag aften.

