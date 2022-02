De danske kommuner er klar: Ukrainske flygtninge vil blive modtaget med åbne arme

Situationen i Ukraine udvikler sig time for time, og endnu ved ingen, hvor mange ukrainske flygtninge, Ruslands invasion af landet vil sende ind over Europa. Men både EU og de europæiske lande har meldt sig klar til at modtage flygtningene fra Ukraine med åbne arme. Allerede torsdag på invasionsdagen var 11.000 ukrainere flygtet til Rumænien og mere end 4000 til nabolandet Moldova. I Polen forbereder man sig på, at der kan komme op mod en million ukrainske flygtninge, som vil ind i landet.