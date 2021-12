De er under massivt pres: Asylansøgere har mange gange forøget risiko for selvmordsforsøg

For første gang i 18 år er det undersøgt, hvor ofte asylansøgere i Danmark forsøger at begå selvmord, og resultaterne er bekymrende, mener Annette Erlangsen, seniorforsker og programleder af DRISP (Danish Research Institute for Suicide Prevention) og medforfatter på studiet.

”Vi finder, at selvmordsforsøg er mere end otte gange hyppigere blandt asylansøgere end i den danske baggrundsbefolkning, og det er meget. Ideelt tænker vi, at når en asylansøger kommer til sin værtsnation, bør personen være sikker, men det ser det ikke ud til."

For første gang nogensinde er også hyppigheden af selvmordsforsøg blandt mindreårige, uledsagede asylansøgere beregnet. Den rate er knap seks gange højere end i den jævnaldrende, danske baggrundsbefolkning. Selvmordsforsøg er karakteriseret ved, at personen kom på hospitalet.

Livet som asylansøger har typisk tre meget stressende faser, siger Annette Erlangsen: Først oplevelserne i krigshærgede hjemlande, dernæst selve flugten med for eksempel traumatiske bådture over Middelhavet, og når endelig asylansøgerne når deres mål, følger usikkerheden ved vurderingen af deres asylsag i værtsnationen.

De fleste asylansøgere er fra Irak, Afghanistan og Syrien, og internationale undersøgelser understreger, hvor stressede de er, siger Daniel Khan Amiri, læge og førsteforfatter på studiet. Den almindelige rate for selvmord i Mellemøsten er på seks selvmord blandt 100.000 borgere. Til sammenligning er der 12 selvmord blandt 100.000 danske borgere, ifølge forskerne fordi selvmord af kulturelle grunde er en handling, der sker sjældnere i mellemøstlige lande.

”Men når mennesker fra Mellemøsten kommer til en værtsnation som asylansøgere, er deres rate mange gange forøget. Et hollandsk studie viser, at raten dér var på 17 selvmord per 100.000,” siger Daniel Khan Amiri.

Det nye danske studie finder ikke, at der er en øget forekomst af selvmord, men altså ”blot” af selvmordsforsøg.

”Det kan skyldes størrelsen på den gruppe, vi har undersøgt,” siger Daniel Khan Amiri.

Camilla Hvidtfeldt er forsker ved Rockwool Fonden, hvor hun blandt andet har undersøgt sammenhængen mellem længden af ventetid på asyl og risikoen for psykisk sygdom.

Også hun peger på det massive pres, asylansøgerne er under.

”Det er desværre svært at løse. Man kan sørge for, at systemet ikke sander til, men faktisk har sagsbehandlingstiderne været rimelige de seneste år, undtagen for en gruppe af svære asylsager, der ligger i Flygtningenævnet. Men en oplagt mulighed er at give voksne asylansøgere lige så god adgang til sundhedssystemet, som danskere har,” siger hun.

Louise Holck, direktør på Institut for Menneskerettigheder, kalder undersøgelsens resultater for ”bemærkelsesværdige” og ”nedslående.”

”Vi taler om en meget sårbar gruppe af mennesker, der, også før de kom til Danmark, har gennemlevet voldsomme ting. Tallene giver anledning til overvejelser om, hvorvidt myndighederne er tilstrækkelig opmærksomme med henblik på at sætte ind over for de her mennesker,” siger hun.

Også Annette Erlangsen peger på, at ”der er brug for en målrettet indsats i de danske asylcentre."

”I Indien har de lavet studier, som viser, at man kan forebygge selvmordstanker hos asylansøgere ved at gøre dem i stand til at hjælpe hinanden. Konkret har man uddannet flygtninge, som i årevis har ventet i flygtningelejre, så de kunne yde støtte til andre flygtninge. Samtidig gav denne opgave også mere mening i hjælpernes tilværelse,” siger hun.

Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund mener, at tallene er "tragiske".

”Hvis der var en snuptagsløsning, der gjorde, at vi fra den ene dag til den anden kunne nedbringe det her tal til nul, så skulle vi gøre det. Men der er tale om en kompleks problemstilling.”

Han anerkender, at den manglende vished om fremtiden kan være en årsag til problemet. Man han afviser dog at lempe reglerne, så flere får mulighed for at blive i Danmark permanent.

”Vi har et asylsystem med henblik på at yde personlig beskyttelse til flygtninge. Hvis folk kommer til Danmark og i to instanser vurderes til ikke at være en flygtning, så har de ikke ret til at være her. Det vi nødt til at holde fast i.”