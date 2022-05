De fem japartier forventer en stigende cybertrussel

Partierne bag De nationale kompromis mødtes onsdag for at tale om, hvorfor de vil fjerne forsvarsforbeholdet.

Danmarks fem store japartier frygter en stigende cybertrussel. Ifølge dem gør et forsvarsforbehold det mere kompliceret at løse.

- Jeg tror generelt, at vi skal indstille os på, at der vil komme mere og mere usikkerhed på cyberområdet. Fordi det er et sted, hvor du i dag kan destabilisere et andet samfund ekstremt let, hvis du får adgang, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Statsministeren peger på, at et cyberangreb for eksempel kan lukke Danmarks infrastruktur eller "hindre os i at betale løn eller pension til danskerne".

- Det er i sig selv et godt argument for at afskaffe forbeholdet, siger hun.

Onsdag middag var de fem partiledere Jakob Ellemann-Jensen (V), Mette Frederiksen, Pia Olsen Dyhr (SF), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Søren Pape Poulsen (K) på besøg hos IT-virksomheden Netcompany, samt på fæstningsanlæg og militærkasernen Kastellet til en snak om, hvorfor de mener, forsvarsforbeholdet skal afskaffet.

De fem partiledere står sammen bag det nationale kompromis, der øger bevillingen til forsvaret. Det er også den aftale, som betyder, at danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet 1. juni.

Ifølge Venstres partiformand Jakob Ellemann-Jensen vil det stille Danmark stærkere på cyberområdet, hvis forsvarsforbeholdet fjernes.

- Vi er et af de mest digitaliserede lande i verden. Det gør vores dagligdag enorm nem på mange områder, men det gør os også meget sårbare, siger han og fortsætter:

- Fordi alt der rører ved os i vores dagligdag, det er på en måde digitaliseret. Hvis noget ønsker at gøre os ondt, så er det en måde at angribe os på.

