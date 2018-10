De fem vigtigste punkter i handlingsplanen

* Samtlige offentligt ansatte, ud over folketingsmedlemmer, har modtaget en såkaldt code of conduct. Det er en oversigt over pligter, regler og råd, der sikrer korrekt og lovlig forvaltning.

* Skatteministeriet har fået en ny kontrolenhed samt beføjelser til at udføre mere kontrol og regulering for at modgå skatteunddragelse.

* For at bekæmpe hvidvask vil man bruge informationsdeling og samarbejde mere på tværs af nationalgrænser og desuden inkludere den private sektor i kampen.

* Regeringen vil fortsat arbejde for udvidelser af EU-registrene over retmæssige ejere af virksomheder. Det svarer til et europæisk CVR-register.

*Økonomi- og Indenrigsministeriet skal udarbejde guidelines, som skal klargøre, hvilke bidrag der er berørt af de gældende regler for partistøtte.

Kilde: Regeringens handlingsplan til IACC og Transparency International Danmark

/ritzau/