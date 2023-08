De fik stor kritik, da de foreslog et tørklædeforbud. Siden har der været tavst

Det er på tide at gøre op med, at flere piger og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund oplever at blive udsat for social kontrol i indvandrermiljøer.

Sådan lød det fra flere ministre, da den daværende socialdemokratiske regering i januar 2022 nedsatte Kommissionen for den glemte kvindekamp.

“Regeringen har allerede gennemført lovgivning om social kontrol, og vi har mere på vej. Men vi er langt fra i mål, og derfor har vi brug for konkrete anbefalinger fra kommissionen,” sagde den daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse.

Et halvt år senere fremlagde kommissionen så sine første anbefalinger. Det mest opsigtsvækkende forslag var at indføre et tørklædeforbud blandt piger i landets skoler, men det mødte stor kritik, og diskussionen løb til sidst ud i sandet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er nu et år siden, at kommissionen fremlagde sine første anbefalinger, og siden har der været stille. Da valget blev udskrevet i oktober sidste år, blev kommissionens arbejde officielt sat på pause. Og selvom den nye regering nu har siddet på magten i otte måneder, har den endnu ikke givet kommissionen grønt lys til at genoptage arbejdet. Forventningen var ellers, at den skulle afslutte sit arbejde i første kvartal af 2023. Det fremgår af kommissionens hjemmeside.

Selv ikke medlemmerne af kommissionen har hørt nyt. Kristeligt Dagblad har talt med tre medlemmer, og de svarer alle, at de hverken har fået besked fra SVM-regeringen om, hvornår deres arbejde skal genoptages, eller om det overhovedet skal det.

“Det er ærgerligt, fordi vi blandt andet skulle forsøge at finde løsninger på det store problem, at det kan være utroligt svært for kvinder i etniske minoritetsmiljøer at blive skilt fra deres mand,” siger Sofie Danneskiold-Samsøe, som er medlem af kommissionen, og som forsker i æresrelateret social kontrol.

Det sidste, hun hørte fra kommissionens formand, Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), var, at hun skulle på barsel fra den 8. juni.

I en mail til Kristeligt Dagblad, som avisen har modtaget efter at have talt med flere medlemmer af kommissionen, skriver Christina Krzyrosiak Hansen, at hun er fratrådt som formand.

Ministeren er tavs

Sofie Dannieskiold-Samsøe, som til daglig er lektor på Københavns Professionshøjskole, forklarer, at arbejdet bestod af tre dele. Først skulle kommissionen komme med anbefalinger rettet mod piger i indvandrermiljøer, dernæst unge kvinder og sidst voksne kvinder.

Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, hvordan negativ social kontrol begrænser flere unge kvinder i etniske minoritetsmiljøer i deres adgang til blandt andet uddannelse.

Også Roya Moore, som er medlem af Odense Byråd for De Konservative og har siddet i Det Nationale Integrationsråd siden 2010, ærgrer sig over, at fremtiden for kommissionen er uvis.

“Det var jo meningen, at vi skulle hjælpe de piger og kvinder, som er styret af social kontrol, ved at komme med nogle konkrete forslag til, hvordan problemerne kan løses. Men det lader til, at det ikke længere er en prioritet for regeringen,” siger hun

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun mener, at Socialdemokratiet forsøger at lade dagsordenen om social kontrol i indvandrermiljøer dø i stilhed. Ifølge hende er det tilfældet, fordi det blev tydeligt for regeringspartiet i august sidste år, da forslaget om et tørklædeforbud kom på bordet, at det ikke er en vindersag.

“Så er det måske nemmere for Socialdemokratiet bare at lade befolkningen glemme det,” siger Roya Moore.

Halima El Abassi, som selv er tidligere folketingskandidat for Socialdemokratiet og medlem af kommissionen, er uenig i påstanden om, at det skulle være regeringspartiets mål at tie diskussionen ihjel. Men hun tror, at stilheden er et udtryk for, at kommissionens arbejde formentlig ikke skal fortsætte.

“Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg uforstående over for, at man sætter så vigtigt et arbejde i gang, og lader det gå hen i glemsel. Men det er tilsyneladende en del af det politiske spil,” siger hun.

I februar afviste udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) da også at indføre et tørklædeforbud, fordi det strider imod dansk og international lovgivning.

På Socialdemokratiets hjemmeside står der, at indsatsen mod negativ social kontrol er “styrket”, og at Kommissionen for den glemte kvindekamp er blevet nedsat. Men på listen over de “vigtigste resultater” for partiets udlændingepolitik fremgår der ikke nogen konkrete tiltag, som vedrører netop social kontrol.

Kristeligt Dagblad har forsøgt at få en kommentar fra ministeren, men regeringen har stadig ikke "taget stilling til kommissionens fremtid", lyder det i en mail. Kaare Dybvad Bek ønsker ikke give et interview, men henviser til en udtalelse, han gav tilbage i maj:

"Kampen mod negativ social kontrol er vigtig for regeringen. Vi skal ikke acceptere, at mørke kræfter modarbejder, at særligt unge kvinder kan leve det liv, de selv ønsker. Jeg har derfor også fuld forståelse for, at det er frustrerende for medlemmerne af kommissionen, at de måtte afbryde deres vigtige arbejde på grund af valgudskrivelsen og endnu ikke har fået afklaring på, om de kan fortsætte."

Artiklen er blevet opdateret den 18. august kl. 13:25, efter at Christina Krzyrosiak Hansen har oplyst i en mail, at hun er fratrådt som formand for Kommissionen for den glemte kvindekamp.