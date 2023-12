De fleste apoteker er løbet tør for smertestillende stikpiller til børn

Det er efterhånden svært at få fat i den smertestillende medicin paracetamol i stikpiller, som primært bliver brugt til mindre børn.

Stort set alle apoteker er efterhånden ved at have udsolgt.

Samtidig er der ikke udsigt til, at der kommer flere før engang næste år.

Det oplyser Birthe Søndergaard, der er sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening. Hun kalder det "en kritisk forsyningssituation".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det, vi har fået at vide, er, at lagrene ude hos medicingrossisterne er tomme, så de stikpiller, der måtte være tilbage, ligger ude på de enkelte apoteker.

- Vi har ikke mulighed for fra centralt hold at se, hvilke apoteker der måtte have det liggende og kan heller ikke se, hvor mange pakninger der er tilbage i hele landet.

- Vores indtryk er, at langt de fleste apoteker er løbet tør for det, siger hun.

Der har i noget tid været problemer med at få leveret den smertestillende medicin til Danmark.

Derfor har Lægemiddelstyrelsen i forvejen ændret reglerne for, hvordan man kan få fat i stikpillerne.

Først blev det besluttet, at produkterne kun kan købes på apoteket, og man kun kunne købe en pakke ad gangen.

I midten af november blev medicinen receptpligtig, hvilket betyder, at man skal forbi lægen først.

De smertestillende stikpiller bliver primært anvendt til mindre børn, der har svært ved at synke smertestillende i flydende form eller som tabletter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er dog ikke umiddelbart nye leveringer på vej til Danmark.

- Det, vi har fået oplyst, er, at det skulle komme igen i uge ti næste år, siger Birthe Søndergaard.

Har man en recept på den smertestillende medicin og har ikke fået fat i den endnu, anbefaler Birthe Søndergaard, at man henter appen Apoteket.

På den app kan man se lagerbeholdningen på de apoteker, der ligger tættest på, hvor man bor.

- Så kan man se, om apotekerne stadigvæk har det på lager, siger Birthe Søndergaard og tilføjer, at man skal huske at logge ind i sit barns navn, fordi barnet har recepten.

Kan man slet ikke få fat i stikpillerne, så skal man ifølge direktøren tale med sin læge. Lægen kan så hjælpe en med at finde ud af, om der er et alternativ til stikpillerne, der kan bruges i den pågældende situation.

Lægemiddelstyrelsen skrev i midten af november, at den har givet lægerne besked om kun at udskrive medicinen til børn, "der absolut ikke kan indtage smertestillende medicin i oral form (flydende), og som derfor ikke har andre muligheder end at anvende stikpiller".

/ritzau/