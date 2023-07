De fleste er tættere knyttet til mormor end farmor. Hvorfor?

Langt de fleste danskere opbygger et tættere bånd til deres mormor og morfar end til deres farmor og farfar gennem livet.

Det fortæller de i hvert fald, når de bliver spurgt. I en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Moos-Bjerre A/S og Norstat Danmark har foretaget, svarer 42 procent, at de er tættest knyttet til deres mormor og morfar. 20 procent svarer farmor og farfar, og ligeledes svarer 20 procent, at de har samme tilknytning til både mormor og morfar og farmor og farfar. Det skriver Weekendavisen.

At mormor og morfar er favoritterne, er sådan set ikke noget nyt. For snart 20 år siden skrev nærværende avis, at mormødre ifølge forskning typisk var mere involveret i deres børnebørns liv sammenlignet med farmødre.

Og et studie fra 2022, som Weekendavisen beskriver, viser, at mormødre på tværs af Europa oftere hjælpere deres børnebørn sammenlignet med farmødre. Samtidig viser studiet, at døtre er mere tilbøjelige til at hjælpe deres forældre, end deres sønner er.

Det er der ifølge eksperter gode forklaringer på. En, som ifølge Anne Leonora Blaakilde, lektor og kulturforsker ved Roskilde Universitet, er den mest grundlæggende, har rod i kulturelle traditioner.

Traditionelt har det nemlig været moderens rolle i familien at være omsorgsgiver, mens faderen typisk har skullet sørge for at tjene til dagen og vejen. En del af rollen som omsorgsgiver har været at vedligeholde familiære relationer, og da har det været mest nærliggende for mødre at knytte et tæt bånd til deres egne mødre – og altså ikke til fædrenes mødre.

Det er det, der kaldes den “matrilineære relation”, siger kulturforskeren til Weekendavisen.

Kulturforskeren fremhæver også tiden under graviditeten, som afgørende for det bånd, som senere udvikles.

"For når en kvinde bliver gravid, er det ikke sikkert, hun spørger sin svigermor, hvordan det var at være gravid. Hun spørger sin mor, fordi hun tænker, at når hun er biologisk beslægtet, får hun nok det samme graviditetsforløb. Så allerede dér bliver der knyttet nogle bånd, som så bliver opdyrket hele vejen," siger Anne Leonora Blaakilde til Weekendavisen.

En anden mulig forklaring kan har afsæt i den evolutionære udvikling. Den tager udgangspunkt i det, der er blevet betegnet som “bedstemorhypotesen”.

Den går ud på, at når kvinden ikke selv længere kan få børn, vil hun være tilbøjelig til at investere tid og kræfter i at hjælpe sine børn med opdragelsen af deres børn for at videreføre sine gener, skriver Videnskab.dk. Forklaringen på, hvorfor det er mormor og ikke farmor, der træder til, er, at hun med garanti er biologisk beslægtet med barnebarnet, da hendes datter har født barnet.