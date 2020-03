De fleste med coronavirus er nu smittet i Danmark

Danmark er nu det land, hvor flest af de konstaterede tilfælde med coronavirus, er blevet smittet.

Da coronavirusset kom til Danmark, havde de fleste smittede været i Østrig eller Norditalien.

Den seneste tid har smitten bredt sig internt i Danmark, og samlet set er Danmark nu det land, hvor flest af de 1044 konstaterede smittetilfælde har fået virusset.

Det viser en rapport fra Statens Serum Institut, der løbende følger udviklingen over virusset.

Samlet er 308 smittet i Danmark, mens 297 er smittet i Østrig. Herefter kommer Italien med 59.

Der er dog et forbehold for opgørelsen: 210 er smittet uden for Danmark, men der er endnu ikke sat et konkret land på. Derudover er der 154 tilfælde, hvor man afventer information om, hvor smitten stammer fra.

Det samlede antal smittede i Danmark vurderes at være noget højere end de 1044 konstaterede tilfælde.

Det skyldes, at teststrategien er ændret, så fokus nu er på at teste de personer, der har mest tydelige symptomer. I starten testede man personer, der havde rejst i lande med mange smittede.

Ud af de smittede er 129 personer indlagt på et sygehus, og heraf er 24 indlagt på en intensiv afdeling. 18 af disse er i respirator.

Indtil videre er fire personer døde, mens de har været smittet med sygdommen.

De havde alle andre alvorlige sygdomme, så det kan ikke siges, om de er døde af eller med corona.

/ritzau/