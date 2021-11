De første børn under 12 år har fået vaccinestik mod corona

Vaccinatører landet over er søndag i gang med at vaccinere børn under 12 år mod coronavirus.

Landet over vaccineres de første børn under 12 år mod coronavirus.

Det oplyser de fem regioner søndag middag til Ritzau.

Dermed er opgaven med at vaccinere den nye vaccinemålgruppe - børn mellem 5 og 11 år - i fuld gang med at blive løst.

I Region Hovedstaden fik det første barn i den nye vaccinationsgruppe et stik med en coronavaccine klokken 09.20 på Amager Vaccinationscenter.

Alle 50 tider, som regionen har lagt ud søndag til børn i alderen 5-11 år, er blevet booket, oplyser Helene Døssing, konstitueret vicedirektør i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

Det er indtil videre kun børn på 10 og 11 år, der via forældrene er blevet inviteret til en vaccine.

I Region Sjælland gik vaccination af den nye målgruppe i gang klokken 9.

- Søndag morgen havde vi modtaget 109 bookinger til vaccination af børn i den nye målgruppe i dag (søndag, red.).

- Jeg kan se, at vi fortsat modtager en strøm af bookinger til den kommende uge, så det kører, som vi har håbet, siger Trine Holgersen, direktør i Det Nære Sundhedsvæsen.

Regionen har indrettet et særligt børnespor på syv lægeovervågede vaccinationscentre i regionen, hvor vaccinationen af de yngste børn foregår.

Der er afsat ekstra tid til vaccination af målgruppen, ligesom der eksempelvis er hængt plakater op på væggene af sports- og popstjerner.

Det skal ifølge direktøren medvirke til at skabe en god og afslappet stemning på stederne.

Også i Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Nordjylland er der søndag børn fra den nye målgruppe på vaccinationsklinikker.

I Region Nordjylland oplyser chefkonsulent Anders Cinicola, at der er lagt 150 tider ud til vaccination søndag af børn i den nye målgruppe.

De første børn i Nordjylland blev vaccineret søndag på Aalborg Universitetshospital.

Statens Serum Institut har oplyst, at der fredag blev sendt 135.000 invitationer til vaccination til målgruppen. De lander i forældrenes e-Boks, og herefter er det muligt for dem at bestille tid til at få sit barn vaccineret mod coronavirus.

Søndagens vaccinationer er forbeholdt de ældste børn i gruppen. I næste uge vil børn i alderen syv til ni år blive inviteret, mens børn på fem og seks år vil blive inviteret fra 6. december.

Der er 431.256 børn i aldersgruppen 5 til 11 år.

Børnene skal have mindst en forælder med, når de bliver vaccineret.

Fredag sagde Sundhedsstyrelsen, at den anbefaler at få børn i alderen 5-11 år vaccineret. Tidligere har det i Danmark alene været muligt for personer på 12 år og opefter at blive vaccineret mod coronavirus.

Styrelsen har ikke et officielt mål for, hvor stor en andel af aldersgruppen der skal vaccineres.

Vicedirektør Helene Probst har dog sagt, at det vil være godt, hvis man når 70 procent.

/ritzau/