De første fire F-35-kampfly lander torsdag i Skrydstrup

De fire første af Danmarks nye F-35-kampfly ventes at lande torsdag eftermiddag på Flyvestation Skrydstrup.

Det oplyser Forsvarskommandoen.

Danmark har købt i alt 27 af de topmoderne kampfly, der på sigt skal erstatte den aldrende F-16-flåde.

Flyene blev bestilt hos den amerikanske producent Lockheed Martin tilbage i 2016 til en pris på omkring 16 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er blevet betegnet som det hidtil største enkeltstående danske våbenindkøb.

De nye fly ventes at lande torsdag eftermiddag omkring klokken 14.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) vil tage imod og hilse på den danske pilot, der flyver det første fly hjem til Danmark.

Danske piloter trænes i brugen af F-35 på en flyvebase i Arizona i USA, hvor en håndfuld af de indkøbte kampfly udstationeres til træningsbrug.

Der bliver ifølge Forsvarskommandoen ikke officielle taler ved modtagelsen torsdag eftermiddag.

Den officielle fejring finder først sted søndag 1. oktober, når flyene overdrages fra Lockheed Martin.

Flyvestation Skrydstrup er base for de danske kampfly, og der er opført et særligt område til de nye fly - et såkaldt F-35-Campus.

Det nye byggeri er over 35.000 kvadratmeter stort og har kostet omkring 1,3 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi er meget spændte på at komme i gang med at bruge bygningen. Det er en specialdesignet bygning, der er optimeret til det, vi skal bruge den til, i forhold til at få F-35-kapaciteten til at fungere, udtalte oberst "IME", chef for Fighter Wing Skrydstrup, 1. september i en pressemeddelelse.

Obersten udtalte sig under et dæknavn af sikkerhedsmæssige årsager.

Forsvaret har tidligere oplyst, at Danmark vil modtage de nye fly over flere omgange frem til 2027, hvor de sidste F-16-fly ventes pensioneret.

I sidste uge oplyste Troels Lund Poulsen dog, at en del af de danske F-35-kampfly bliver forsinket.

Der er tale om en sending af kampfly, der var ventet til Danmark i første halvår af 2024. Disse fly kommer tidligst til landet i andet halvår af 2024.

Forsinkelsen skyldes blandt andet udvikling og test af den software, som benyttes i de nyeste versioner af F-35-kampflyene.

For nylig besluttede Danmark at donere 19 F-16-fly til Ukraine.

/ritzau/