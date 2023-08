De første ødelagte biler fra italiensk haglvejr er kommet til Danmark

Forsikringsselskabet Topdanmark har rundet 250 skader på biler og andre køretøjer, der er blevet ramt af kæmpehagl i forbindelse med uvejret i Norditalien.

Nu er få af de tilskadekomne biler vendt hjem til Danmark og sendt videre til reparation.

- Størstedelen af kunderne er kommet hjem, og de første biler, der er beskadiget, er kommet hjem i dag (onsdag. red.).

- Og vi forventer, at langt de fleste skadede køretøjer vil være transporteret hjem inden for to til tre uger, fortæller pressechef i Topdanmark, Troels Karlskov.

Bilerne bliver derefter transporteret til opsamlingssteder i Kolding og Brøndby og videre til værksteder, der skal reparere dem.

- Når vi kigger på skadebilledet af de biler, vi har fået ind, så er der en rigtig stor portion af dem, som er bulede biler.

- Det kan være buler i kølerhjelmen eller rundt i hele bilen, knuste forruder og soltag, som simpelthen er direkte blevet slået itu af de store hagl. Det samme gælder for autocampere og campingvogne.

- Og så er der også biler, der er blevet totalskadet, fortæller pressechef i Topdanmark Troels Karlskov og tilføjer, at de ikke bliver fragtet hjem, medmindre kunden har et ønske om det.

De 250 skader er umiddelbart ikke mange for forsikringskoncernen, men de intense skader, og det, at bilerne skal fragtes til Danmark, får omkostningerne til at stige.

- Det er for tidligt at sige noget om, hvad det her kommer til at koste i kroner og øre, men vi har cirka 10.000 skader om måneden på biler, så når man sætter det i perspektiv er 250 skader ikke meget.

- Men fordi skaderne er sket så intenst på få dage med nogle meget store og omfattende skader, er det ret voldsomt.

- Og det har betydet, at vi har oprettet en særlig taskforce, som er en gruppe kollegaer, der udelukkende arbejder med skader, der er relateret til episoden, lyder det fra pressechef Troels Karlskov.

