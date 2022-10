De første piller mod coronavirus er landet i Danmark

Den første sending med piller mod coronavirus er ankommet til Danmark.

Det oplyser både Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen i pressemeddelelser torsdag kort efter klokken 12.00.

Der er tale om lægemidlet Paxlovid, der er en tabletbehandling mod coronavirus.

- Den første levering er ankommet i dag (torsdag, red.), resten bliver leveret løbende hen over det næste stykke tid, skriver Sundhedsstyrelsen.

I alt har Danmark købt 40.000 behandlinger.

Det er læger, der vurderer, hvem der kan få den nye behandling med piller.

Tabletterne er målrettet voksne, der er konstateret smittet med corona og er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

- Behandling med Paxlovid er til de patienter, som har den største risiko for at blive alvorligt syge med covid-19, og behandlingen kommer til at blive en vigtig del af den fremtidige håndtering af covid-19, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Pillens ankomst betyder dog ikke et farvel til vacciner, der ifølge myndighederne fortsat er "det mest effektive tiltag til at beskytte mod alvorlig sygdom og død."

Leveringerne af coronapillen kommer, efter at Danmark har indgået en aftale med medicinalvirksomheden Pzifer.

Folketinget har tidligere besluttet at indkøbe pillen til behandling af corona. Forventningen var dog først, at behandlingen skulle købes gennem en fælleseuropæisk aftale. Men Danmark gik egne veje.

Behandlingen skal tages i fem dage og gives, mens man stadig har milde symptomer.

Præparatet har dog bivirkninger. Derfor skal det gives på recept, oplyste Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i juni til Ritzau.

/ritzau/